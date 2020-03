A festeggiare la festa del papà a suon di offerte non c’è solo MediaWorld. Anche Comet non perde l’occasione per lanciare un nuovo volantino con una condita distinta di offerte su vari prodotti tech, smartphone compresi. È già possibile approfittarne, ma sappiate che l’ultimo giorno utile è il prossimo 19 marzo.

Migliori prodotti tech in offerta da Comet

A seguire vi abbiamo elencato le migliori offerte di Comet su smartphone, tablet, cuffie e altri prodotti tech inclusi nel nuovo volantino disponibile per la festa del papà. Vi lasciamo con la lista e, per un riscontro completo, vi invitiamo a consultare le immagini del volantino della galleria in fondo.

Apple iPhone XR da 64 GB a 629 euro

Huawei Y6 2019 a 119 euro

HONOR 9X a 229 euro

Tablet Lenovo tab M10 Plus a 199 euro

Smartwatch Fitbit Versa Lite a 119 euro

Smartwatch Garmin Vivoactive 4S a 249 euro

Snartwatch Apple Watch 5 a 459 euro

Cuffie Apple AirPods Pro a 249 euro

Cuffie Bose Soundsport Wireless a 119 euro

Google Home Mini a 29,90 euro

Fotocamera Canon EOS 200D con EF-S 18 55 mm a 349 euro

Action cam GoPro HERO 7 a 169 euro

Console Nintendo Switch a 329 euro

Monopattino elettrico Monaco Design a 119 euro

e-book reader Kobo Clara HD a 109 euro

MacBook Air Retina i5 da 8 – 256 GB a 1.299 euro

Per le altre offerte incluse nel volantino di Comet per la festa del papà, date un’occhiata alla galleria qui sopra. Mentre se volete rimanere aggiornati sulle migliori promozioni sui prodotti tech, seguite il nostro canale Telegram.

