Continuano le iniziative degli operatori telefonici italiani per il Coronavirus. TIM, dopo aver esteso l’opzione Giga Illimitati a tutti i suoi clienti, introduce una nuova promozione che offre gratuitamente il servizio di streaming video TIMVision fino al 15 aprile. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come attivare TIMVision gratis

Si lega a #iorestoacasa la promozione di TIM che regala un mese di TIMVision ai clienti che, causa Coronavirus, sono costretti a casa. L’offerta riguarda ovviamente gli utenti di tutta Italia, senza distinzione alcuna, ed è usufruibile già a partire da oggi, 13 marzo 2020, fino al prossimo 15 aprile, salvo eventuali proroghe.

Per chi non lo sapesse, TIMVision è un servizio di streaming video che include film, serie TV, show televisivi, cartoni animati e altro ancora, contenuti disponibili su smartphone, tablet, PC e Smart TV.

Per attivare TIMVision gratis basta inserire l’indirizzo e-mail con cui siete registrati al servizio e cliccare su ATTIVA. Nel caso in cui non abbiate un account, dovete invece inserire nella medesima casella (a seguire) l’indirizzo e-mail con cui volete registrarvi, indirizzo al quale TIMVision invierà una password per accedere al servizio.

Questa è la pagina relativa dalla quale effettuare l’attivazione, attivazione che sarà completata entro 24 ore dalla richiesta.

