TIM propone TIM UNICA, un’offerta interessante per chi vuole avere il massimo dalla propria linea mobile e che necessita bisogno di molti dati, ma non solo. La convenienza dell’offerta può essere anche solo quella di semplificare i pagamenti, specialmente se già usufruite di servizi come Netflix, NOW TV e DAZN. Vediamo allora tutti i dettagli dell’offerta.

Quali sono i vantaggi di TIM UNICA?

Questa offerte convergente proposta da TIM consente di trarre vantaggio dall’unificare i costi e l’utilizzo dei servizi sotto l’egida dell’operatore rosso/blu. In particolare, per poter usufruire dell’offerta bisogna avere sia un contratto di linea fissa che mobile sottoscritto con TIM, ma i vantaggi sono molto interessanti:

GIGA ILLIMITATI ogni mese su linea mobile fino a 6 SIM TIM (intestatario + 5 aggiuntive);

ogni mese su linea mobile fino a 6 SIM TIM (intestatario + 5 aggiuntive); Una fattura unica TIM con il servizio TIM Ricarica Automatica per pagamenti semplificati;

TIM con il servizio TIM Ricarica Automatica per pagamenti semplificati; Possibilità di arricchire l’offerta con TIMVISION, e avere così anche Netflix, NOW TV e DAZN in un’unica soluzione.

Nel caso in cui la vostra abitazione non fosse coperta dalla Fibra FTTH di TIM, potrebbero esserci delle limitazioni tecniche di velocità. In quel caso meglio parlare con un operatore TIM per assicurarsi che tutti i vantaggi siano comunque fruibili.

Ricordiamo che non c’è alcun costo di attivazione per TIM UNICA, e che i Giga Illimitati disponibili sulle SIM mobili sono in regalo.

Come attivare TIM UNICA?

Attivare l’offerta TIM UNICA è molti semplice, basta seguire questi tre semplici passaggi:

Scegli TIM sia per la linea fissa che per la rete mobile recandoti presso uno dei negozi TIM , chiamando il 187 o direttamente dalla pagina ufficiale relativa all’offerta;

, o direttamente dalla relativa all’offerta; Scegli di far domiciliare la fattura del servizio di telefonia fisso;

Fai addebitare l’offerta mobile comprendente tutte le SIM nella fattura della linea fissa con il servizio TIM Ricarica Automatica.

In pratica, basta avere un’offerta attiva TIM sia su rete fissa che su mobile, domiciliare la fattura del servizio di rete fissa e mobile in un’unica bolletta e potremo godere di Giga Illimitati su 6 SIM.

Quanti Giga ho a disposizione all’estero con l’offerta TIM UNICA?

Quando viaggiamo nei paesi UE, TIM UNICA mette a disposizione 6GB di dati aggiuntivi rispetto alla tariffa dati già utilizzata sul nostro smartphone. I Giga non vengono suddivisi tra le varie SIM a disposizione: ogni linea mobile avrà a disposizione 6GB di dati aggiuntivi nello spazio UE.

Come funziona esattamente TIM Ricarica Automatica?

Con il servizio TIM Ricarica Automatica puoi scegliere di abilitare due tipi di ricarica automatica, su base rinnovo e su base soglia. Nel primo caso, il rinnovo dell’offerta attiva sulla linea mobile avviene tramite ricarica di importo pari al costo del canone entro le 24 ore precedenti il rinnovo; nel secondo caso, la ricarica automatica scatta quando il credito telefonico residuo scende sotto la soglia di 3€, erogando una ricarica da 5€ fino ad un massimo di 20€ al mese.

Per disattivare TIM UNICA si paga una penale?

No, al momento la disattivazione dell’opzione TIM UNICA può essere effettuata in qualunque momento, e non comporta il pagamento di nessuna penale. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale relativa all’offerta, sul sito TIM.