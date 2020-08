Il team di YouTube ha iniziato a testare due nuovi “esperimenti” sulle sue varie piattaforme: stiamo parlando di un nuovo promemoria di accesso che potrebbe apparire sul Web e sui dispositivi TV e di una nuova barra di ricerca su Android che sostituisce la vecchia icona.

Iniziando dalla barra di ricerca, va a sostituire la classica icona con la lente d’ingrandimento, così com’è possibile vedere nei seguenti screenshot (a sinistra la vecchia versione e a destra quella nuova):

Per quanto riguarda i nuovi promemoria per l’accesso, Google ha reso noto che saranno visualizzati solo da “una piccola percentuale di persone” e pare che siano stati pensati per incoraggiare le persone ad effettuare l’accesso invece di guardare e sfogliare i contenuti separatamente da un account Google.

YouTube Music apporta una piccola modifica

Passando a YouTube Music, il team di Google ha introdotto la possibilità di navigare tra i contenuti di un artista e vedere solo i suoi brani che sono stati aggiunti alla propria libreria personale.

In seguito a tale modifica, quando si visita la propria Libreria e si seleziona un artista, verranno mostrati solo i brani aggiunti personalmente, con la possibilità di visualizzare tutti i suoi brani attraverso un apposito tasto e di andare alla sua pagina completa.

Questa novità è già in fase di rilascio sia su Android (qui trovate l’ultima versione) che sul Web.