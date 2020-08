Dopo RedmiBook 14 II e RedmiBook 16 ufficializzati lo scorso luglio, Xiaomi ha da poco annunciato tramite Weibo Redmi G Gaming Notebook, una gamma di computer portatili da gioco basati sui processori Intel Core i5 / i7 di decima generazione e muniti di uno schermo Full HD da 16,1 pollici con rapporto schermo-corpo dell’81% e frequenza di aggiornamento di 60 Hz /144 Hz.

La nuova gamma di notebook Redmi include 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB e integra la GPU NVIDIA GeForce GTX 1650/1650Ti e un sistema di raffreddamento composto da due ventole interne, sei prese d’aria e un dissipatore di calore in rame al 100%.

Il notebook da gaming di Xiaomi offre connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, supporta fino a tre schermi 4K contemporaneamente e include una tastiera full-size con tre livelli di retroilluminazione bianca e una batteria da 55 Wh.

Specifiche di Redmi G Gaming Notebook

Display da 16,1 pollici (1920 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento 144 Hz/60 Hz, angolo di visione di 178 gradi, luminosità 300 nit

CPU di decima generazione Intel Core i5-10200H quad-core (2,4 GHz / fino a 4,1 GHz) / i5-10300H quad-core (2,5 GHz / fino a 4,5 GHz) / i7-10750H a sei core (2,6 GHz / fino a 5,0 GHz)

GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 / 1650Ti

16 GB di RAM (2 x 8 GB) a 2933 MHz, SSD PCIe NVMe da 512 GB, slot SSD M.2 PCIe / SATA fino a 2 TB

Sistema operativo Windows 10

Webcam HD da 1 MP, microfono digital array

Tastiera retroilluminata professionale con tasti da 1,5 mm di corsa

Connettività WiFi 802.11ax 2 × 2 (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.1

Batteria da 55 Wh (fino a 5,5 ore di riproduzione video locale 1080p o 6 ore di navigazione web)

2 porte USB 3.2 Gen2, 1 USB 2.0, 1 USB Type-C (uscita 4K 60Hz), 1 HDMI, 1 Mini DP 1.4 (uscita 5K 60Hz), 1 Gigabit Ethernet

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti 2 x 2W, Realtek ALC 256M, DTS: X Ultra

Dimensioni: 373,44 × 264,47 × spessore da 23,1 a 24,35 mm; Peso: 2,5 kg

Prezzi e disponibilità di Redmi G Gaming Notebook

La gamma Redmi G Gaming Notebook è disponibile in colore nero ed è già ordinabile e sarà in vendita in Cina a partire dal 17 agosto ai prezzi di seguito indicati. Al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità in Italia.

Redmi G 60Hz / i5-10200H / 16 GB / 512 GB / GTX 1650 – 4.999 yuan (circa 610 euro)

Redmi G 144Hz / i5-10300H / 16 GB / 512 GB / GTX 1650Ti – 5.799 yuan (circa 707 euro)

Redmi G 144Hz / i7-10750H / 16 GB / 512 GB / GTX 1650Ti – 6.599 yuan (circa 805 euro)

