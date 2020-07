Redmi ha annunciato oggi due nuovi notebook della propria linea RedmiBook, caratterizzati dalla presenza di CPU Intel di decima generazione, schermi FullHD e schede video NVIDIA GeForce MX350. Molto interessanti le caratteristiche tecniche dei due dispositivi, che possono contare su ricarica rapida, memorie più veloci e un sistema di raffreddamento ancora più efficiente.

Entrambi i modelli dispongono infatti di heat pipe da 6 mm e di una ventola più grande del 30% rispetto alla versione precedente. La tastiera è di tipo full-size con tasti da 1,5 mm di corsa e keycap customizzati da 0,3 mm per un’esperienza di digitazione davvero confortevole.

Specifiche tecniche di RedmiBook 16

Partiamo dunque dal modello più grande, RedmiBook 16, che dispone di uno schermo FullHD (1920 x 1080 pixel) da 16,1 pollici con 100% sRGB e luminosità di 300 nits. Al suo interno troviamo una CPU Intel di decima generazione (Core i5-1035G1 o Core i7-1065G7) con Intel Iris Plus Graphics e GPU NVIDIA GeForce MX 350 con 2 GB dedicati.

Sono presenti 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e un SSD da 512 GB sul quale è preinstallato Windows 10 Home. Decisamente ricca la parte dedicata alla connettività, con WiFi 802.11 ax (WiFi 6) dual band, Bluetooth 5.1, una porta USB 3.1, una porta USB 2.0, 2 porte USB Type-C e una porta HDMI 1.4 a cui si aggiunge una presa da 3,5 mm per cuffie e microfono.

Il comparto audio può contare su un chip Realtek ALC256 con supporto DTS Audio e due speaker sa 2 watt ciascuno. La batteria da 46 Wh può essere ricaricata tramite un alimentatore Type-C da 65 watt che permette di raggiungere il 50% della carica in appena 30 minuti (a computer spento) e garantisce una piena giornata di utilizzo.

Le dimensioni infine sono di 367,20 x 232,86 x 17,55 mm e 1,8 Kg di peso.

Specifiche tecniche di RedmiBook 14 II

RedmiBook 14 II può invece contare su uno schermo FullHD (1920 x 1080 pixel) da 14 pollici con 100% sRGB e luminosità di 300 nits. All’interno troviamo CPU Intel di decima generazione (Core i5-1035G1 o Core i7-1065G7) con grafica Intel Iris Plus e GPU NVIDIA GeForce MX350 con 2 GB di RAM DDR5 dedicata.

Sono disponibili due tagli di RAM, 8 o 16 GB DDR4 a 3.200 MHz con SSD da 512 GB, sul quale è installato Windows 10 Home. La connettività è la stessa del modello da 16 pollici, con WiFi 802.11 ax (WiFi 60 dual band, Bluetooth 5.1, una porta USB 3.1, una porta USB 2.0, 2 porte USB Type-C e una porta HDMI 1.4 a cui si aggiunge una presa da 3,5 mm per cuffie e microfono.

Identico anche il comparto audio mentre la batteria ha una capacità di 40 Wh, anche in questo caso con carica batterie fa 65 W USB Type-C che porta la batteria (a computer spento) al 50% in 28 minuti e offre fino a 7.,5 ore di navigazione web.

Le dimensioni si attestano a 320,51 x 203,1 x 16,85 mm e 1,5 Kg di peso.

Prezzi e disponibilità

I nuovi notebook RedmiBook con CPU Intel saranno in vendita in Cina a partire dal 15 luglio nella colorazione Silver (RedmiBook 14 II) e Gray (RedmiBook 16). A seguire i prezzi di vendita in Cina: