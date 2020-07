Le Offerte Estive di Xiaomi proposte sul suo Mi Store continuano con la seconda ondata: come la scorsa settimana sono disponibili offerte per diversi prodotti a marchio Xiaomi e Redmi, oltre alle Offerte del Giorno di durata limitata. Scopriamo le proposte più interessanti.

Le Offerte Estive del Mi Store Xiaomi: secondo turno (6-12 luglio 2020)

Il secondo round di Offerte Estive del Mi Store di Xiaomi parte oggi, lunedì 6 luglio 2020, e proseguirà fino al 12 dello stesso mese. Questa volta gli sconti toccano anche le Mi TV, oltre a tanti smartphone Android, con qualche ribasso di prezzo e alcuni regali in bundle.

Xiaomi Mi TV 4S 65″ a 699,90 euro con Mi Home Security Camera 360° 1080p in regalo;

Xiaomi Mi TV 4S 55″ a 499,90 euro con Mi Home Security Camera 360° 1080p in regalo;

Xiaomi Mi TV 4S 43″ a 399,90 euro con Mi Home Security Camera 360° 1080p in regalo;

Xiaomi Mi TV 4A 32″ a 199,90 euro con Mi Home Security Camera 360° 1080p in regalo;

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-64 GB a 349,90 euro con Mi True Wireless Earbuds Basic in regalo;

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-128 GB a 379,90 euro con Mi True Wireless Earbuds Basic in regalo;

Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6-64 GB a 349,90 euro con Mi True Wireless Earbuds Basic in regalo;

Redmi Note 9S 4-64 GB a 199,90 euro;

Redmi Note 8T 4-128 GB a 189,90 euro;

Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 189,90 euro;

Redmi Note 8T 3-32 GB a 139,90 euro.

Continuano inoltre i ribassi sui prodotti dell’ecosistema Xiaomi come Mi LED Smart Bulb, Mi Home Security Camera, Mi LED Desk Lamp 1S, Mi Ionic Hair Driver e così via. Quelle qui sopra erano solo alcune delle Offerte Estive del Mi Store di Xiaomi per quanto riguarda la seconda ondata, alle quali si aggiungono le Offerte del Giorno (vedi sotto). Per scoprirle tutte potete seguire questo link.

Le Offerte del Giorno Xiaomi

Ecco le Offerte del Giorno Xiaomi di oggi, 6 luglio 2020:

Redmi Note 9S 6-128 GB a 229,90 euro – fino alle 17 del 6 luglio 2020;

Redmi 8 4-64 GB a 129,90 euro – dalle 19 alle 22 del 6 luglio 2020;

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 219,90 euro – dalle 22 alle 23:59 del 6 luglio 2020.

Possiamo già anticiparvi le Offerte del Giorno di domani, 7 luglio 2020:

Redmi Note 8T 4-64 GB a 169,90 euro;

Redmi Note 9S 6-128 GB a 229,90 euro;

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 219,90 euro.

Per scoprire le Offerte del Giorno e procedere con i vostri acquisti potete seguire questo link.