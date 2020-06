Xiaomi lancia il primo turno delle sue Offerte Estive sul Mi Store, che permetteranno anche nelle prossime settimane di approfittare di numerosi sconti sui prodotti del marchio e di ricevere alcuni regali in bundle. Per questa prima ondata di offerte Xiaomi ha pensato di regalare un power bank (e non solo) con l’acquisto di alcuni modelli di smartphone, ma sono disponibili anche tante altre proposte.

Le Offerte Estive del Mi Store Xiaomi: primo turno

Le Offerte Estive del Mi Store si divideranno in più fasi, e la prima prende il via oggi proseguendo fino al 5 luglio 2020. Fino a domenica prossima sarà dunque possibile approfittare della promozione che prevede un power bank in omaggio contestualmente all’acquisto a prezzo scontato di uno dei modelli di smartphone aderenti:

Possiamo poi trovare offerte sugli smartphone POCO F2 Pro, sulle lampadine Mi LED Smart Bulb, sugli zainetti Mi Casual Daypack (prendi 3 paghi 2), sulle videocamere di sorveglianza intelligenti, su Mi LED Desk Lamp 1S e su tanti altri prodotti tech a marchio Xiaomi. Per scoprire tutti gli sconti del primo turno delle Offerte Estive del Mi Store potete seguire questo link.

Le Offerte del Giorno

In aggiunta Xiaomi propone sul suo Mi Store l’Offerta del Giorno: ogni giorno una nuova sorpresa per chi è alla ricerca di uno smartphone (e probabilmente non solo). Per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno 2020, sono previste le seguenti offerte:

dalle 15 alle 17: Redmi 8 4-64 GB a 129,90 euro;

dalle 19 alle 21: Redmi Note 9S 4-64 GB a 199,90 euro;

dalle 22 alle 23:59: Redmi Note 8T 4-128 GB a 189,90 euro.

Possiamo già anticiparvi le offerte di domani, 30 giugno 2020:

dalle 11 alle 13: Redmi 8 3-32 GB a 109,90 euro;

dalle 15 alle 17: Redmi Note 8T 4-128 GB a 189,90 euro;

dalle 19 alle 21: Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 219,90 euro;

dalle 22 alle 23:59: Redmi Note 9 Pro 6-64 GB a 249,90 euro.

Per scoprire le Offerte del Giorno e per approfittare delle proposte a tempo limitato potete seguire questo link.