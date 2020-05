Per Xiaomi il mercato delle smart TV ha un valore estremamente importante, soprattutto da quando è riuscita a conquistare la prima posizione nella classica dei brand più venduti in Cina (quarta in tutto il mondo). Questo spinge il colosso cinese a realizzare TV ancora migliori ma caratterizzati dalla classica strategia di sempre: specifiche al top ad un prezzo molto competitivo.

Specifiche e design Xiaomi Mi TV 43″

Xiaomi Mi TV 43″ E43K si muove proprio lungo questo binario, e lo fa con un design da urlo. Infatti, in una diagonale da 43″ caratterizzata da un pannello a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel, Xiaomi Mi TV 43″ presenta cornici estremamente ottimizzate.

Il raggiungimento di questo importante traguardo lo si deve allo sviluppo di una nuova generazione di pasta adesiva che permette a Xiaomi di fare a meno dei classici sistemi di fissaggio del pannello. Rispetto agli altri modelli di TV da 43″, ovvero E43X, E43C e E43A, Xiaomi Mi TV 43″ E43K vede l’assenza del modulo Bluetooth preferendo invece il classico ricevitore a infrarossi; questo permette a Xiaomi di risparmiare ed offrire così un TV con un prezzo molto competitivo.

Al di sotto del pannello da 43″ trova posto un processore dual core a 64 bit, 1 GB di RAM e storage interno da 8 GB. Il modello supporta il codec DTS ed è basato sul sistema operativo PatchWall. Infine, è interessante notare il supporto alla connettività Wi-Fi tramite cui effettuare il cast delle immagini ed utilizzare così il TV come un proiettore wireless senza necessità di utilizzare la porta HDMI.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi TV 43″

Xiaomi Mi TV 43″ (E43K) viene proposto al prezzo di 1099 yuan, circa 140 euro al cambio. Purtroppo non è chiaro quando il TV dovrebbe essere disponibile sul mercato, ma aggiungeremo l’informazione non appena verrà comunicata.

