Dopo il lancio di Xiaomi Mi Band 5 alcuni rumor puntavano sull’eventualità che il colosso cinese avrebbe presentato anche il modello Xiaomi Mi Band 4C. In queste ore la smartband viene annunciata ufficialmente in Malesia ad un prezzo molto interessante.

Specifiche Xiaomi Mi Band 4C

Xiaomi Mi Band 4C, come avevamo sottolineato in questa news, si presenta come rebrand di Redmi Band. Con un corpo leggero, poco ingombrante, agganciato ad un cinturino in morbido silicone, è munita di un display TFT da 1,08 pollici con luminosità massima pari a 200 nit.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, Xiaomi Mi Band 4C offre fino a 14 giorni di autonomia con singola carica grazie alla batteria interna da 130 mAh. Malgrado il target di clienti e il prezzo economico, Xiaomi Mi Band 4C offre il tracking di alcune modalità di esercizio come la corsa all’aperto, la camminata veloce, la bicicletta, l’esercizio fisico e il tapis roulant.

Il corpo è completamente waterproof con impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri), e permette di controllare la riproduzione audio, le notifiche e tanto altro tramite il pairing con l’applicazione mobile Mi Fit. Se il modello Xiaomi Mi Band 5 è indicato ad utenti più esigenti per quanto riguarda feature e tracking, Xiaomi Mi Band 4C è perfetta per gli utenti che si affacciano per la prima volta al mercato delle smartband.

Prezzo Xiaomi Mi Band 4C

Xiaomi Mi Band 4C viene proposta al prezzo di 99 ringgit malesiani, circa 20 euro al cambio.

