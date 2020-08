Archiviare Mijia Smart Steaming Oven di Xiaomi come un semplice forno sarebbe sbagliato, perché l’ultimo oggetto smart dell’azienda cinese svolge più di un compito nonostante l’aspetto, tipicamente da forno, possa trarre in inganno.

Mijia Smart Steaming Oven non è un semplice microonde

Mijia Smart Steaming Oven può cuocere a vapore, al forno, friggere e stufare gli alimenti. L’elettrodomestico di Xiaomi può generare vapore in appena 30 secondi, oppure cuocere più lentamente aggiungendo dell’acqua nella vaschetta di evaporazione che ne contiene a sufficienza per due ore di cottura.

All’opposto Mijia Smart Steaming Oven di Xiaomi consente pure la modalità grill che contribuisce, quando necessario, a dare croccantezza agli alimenti. C’è poi la modalità di frittura “ad aria” che non utilizzando olio consente di ottenere pietanze leggere.

Non sarebbe un prodotto di Xiaomi se non avesse un lato smart, per cui Mijia Smart Steaming Oven può interfacciarsi con l’app Mijia che consente di accedere ad un database con oltre 50 ricette in cloud. Inoltre supporta l’assistente vocale Xiaoai che permette di utilizzare la voce per mettere in pausa la cottura o indagare sul tempo rimanente.

Il crowdfunding partirà in Cina domani, 26 agosto, al prezzo di 1.299 yuan, circa 160 euro, mentre il prezzo al dettaglio sarà di 1.499 yuan, circa 180 euro. Nessuna notizia per il momento in merito ad una commercializzazione in Italia.

Crowdfunding anche per l’affascinante Amazfit X Curved Smartwatch

Parallelamente inizia l’avventura di crowdfunding anche per Amazfit X Curved Smartwatch di Huami, altra azienda che fa parte dell’universo Xiaomi. L’indossabile punta forte su un display OLED flessibile e curvo con una risoluzione di 206 x 640 pixel ed una luminosità massima di ben 430 nits.

Per ottenere la curvatura, il vetro viene riscaldato fino a 700 gradi e piegato in un processo composto da sei fasi. Inevitabilmente curva pure la batteria da 220 mAh, che secondo l’azienda è in grado di tenere attivo il dispositivo per una settimana, e particolare anche la scheda madre composta da tre elementi separati.

Amazfit X Curved Smartwatch possiede un sensore proprietario BioTracker PPG per il monitoraggio dell’attività cardiaca, un sensore di SpO2 per misurare i livelli di ossigeno nel sangue, dei moduli GPS e GLONASS per un rilevamento della posizione autonomo rispetto allo smartphone. Supporta inoltre il monitoraggio del sonno, ha delle modalità per tenere traccia di diverse attività sportive, segnala le chiamate in arrivo, le notifiche delle app, il meteo, gli avvisi e molto altro.

Amazfit X Curved Smartwatch è realizzato nelle colorazioni Eclipse Black e New Moon Gold e resiste alle immersioni fino a 5 atmosfere, mentre è compatibile sia con smartphone Android che Apple tramite l’app di Amazfit rinominata in Zepp. Il crowdfunding è attivo su Youpin dove viene venduto per 999 yuan, circa 120 euro, con spedizioni a partire dal 29 ottobre.