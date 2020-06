Xiaomi continua a lanciare nuovi dispositivi smart home attraverso la sua piattaforma Youpin e l’ultimo della serie si chiama BigDipper C2 IoT Steamer-integrated Stove.

Si tratta di un elettrodomestico da cucina sei in uno che utilizza una tecnologia senza fumo e può anche essere collegato all’app Mijia (attraverso la quale è possibile monitorare il suo funzionamento e sfruttare le tante ricette disponibili).

BigDipper C2 IoT Steamer-integrated Stove ha un prezzo di crowdfunding di 7.999 yuan (pari a circa 990 euro).

Xiaomi lancia un ventilatore stile Dyson

Restando in casa Xiaomi, sempre dalla piattaforma Youpin arriva un altro nuovo dispositivo: stiamo parlando di Weiyuan Smart Handheld Bladeless fan.

Si tratta di un ventilatore senza lame (quindi non genererà polvere e non metterà a rischio le dita dei bambini) che adotta un design semplice, curato e futuristico e può contare su un meccanismo di funzionamento simile ad altri marchi noti come Dyson.

Tra le altre feature di Weiyuan Smart Handheld Bladeless fan troviamo un sistema di riduzione del rumore, una batteria integrata da 2.000 mAh, 3 velocità di funzionamento e un peso di appena 137 grammi.

Durante il crowdfunding il dispositivo sarà disponibile a 39 yuan (pari a circa 5 euro) mentre successivamente sarà venduto a 69 yuan (pari a circa 9 euro).