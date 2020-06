Quante volte vi è capitato di cancellare per sbaglio un file o svuotare il cestino per rendervi conto di aver fatto un grosso errore? Tante, vero? Ebbene, da oggi, Microsoft si staglia al fianco di tutti gli utenti su Windows 10 – dall’aggiornamento May 2020 Update in poi – con un nuovo tool pensato per recuperare file cancellati o corrotti.

Recuperare file cancellati o corrotti

La nuova applicazione si chiama Windows File Recovery e si utilizza da riga di comando. Tramite essa gli utenti avranno modo di recuperare un gran numero di file in diversi formati, fra cui: JPEG, PDF, PNG, MPEG, file Office, MP3 e MP4, ZIP e altri. L’applicazione supporta i file system attualmente più utilizzati come NTFS, FAT, exFAT e ReFS, e funziona su hard disk meccanici, SSD, schede SD e fotocamere collegate al PC tramite porta USB.

Windows File Recovery sfrutta tre livelli distinti di funzionamento, ovvero:

Default , utilizza la Master File Table (MFT) per localizzare tutti i file eliminati e funziona al meglio quando i File Record Segments (FRS) sono ancora presenti;

, utilizza la Master File Table (MFT) per localizzare tutti i file eliminati e funziona al meglio quando i File Record Segments (FRS) sono ancora presenti; Segment , non sfrutta la Master File Table ma richiede la presenza di File Record Segments, ovvero un set di informazioni (data, nome, dimensione file, tipo file, eccetera) che NTFS immagazzina nella MFT;

, non sfrutta la Master File Table ma richiede la presenza di File Record Segments, ovvero un set di informazioni (data, nome, dimensione file, tipo file, eccetera) che NTFS immagazzina nella MFT; Signature, è la modalità indicata per recuperare dati da unità esterne e non richiede che il file sia presente.

Com’è possibile visualizzare nella pagina ufficiale del tool, il colosso di Redmond indica di utilizzare la modalità Default per i file system NTFS se il file ricercato è stato eliminato di recente; contrariamente, se il file è stato eliminato da tempo o se è stata avviata la formattazione dell’unità corrotta, è indicato eseguire prima la modalità Segment e poi quella Signature. Inoltre, per le unità con file system FAT, exFAT e ReFS, Microsoft consiglia di utilizzare la modalità Signature.

L’applicazione non permette di recuperare sempre i file cancellati per errore, ma è pur sempre una chance in più di riavere indietro una foto, un documento, un file MP3 per voi molto importante. Windows File Recovery è immediatamente disponibile a questo link di Microsoft Store.