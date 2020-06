Chiunque utilizzi WhatsApp in modo assiduo, vi dirà quasi certamente che la funzione Multi Device è la più attesa fra quelle a cui sta lavorando il team di sviluppo dell’applicazione di instant messaging più utilizzata al mondo. Più volte protagonista di diverse news, la modalità multi dispositivo di WhatsApp permetterà agli utenti di avviare due sessioni di WhatsApp su due terminali differenti senza alcun tipo di limitazioni.

La funzione Multi Device in testing interno

Ad oggi, infatti, chiunque voglia utilizzare l’applicazione su smartphone e tablet, viene automaticamente disconnesso dalla postazione originale per permettere l’attivazione di quella secondaria (il tablet nel nostro caso). Quest’oggi, però, ci arrivano alcune informazioni secondo cui la fase di sviluppo della modalità Multi Device di WhatsApp è passata al testing interno.

Tutto ciò indica che, molto probabilmente, la struttura portante del codice necessario al suo funzionamento è ormai in fase avanzata, o almeno tale da permettere al team di sviluppo di testare la feature internamente ed eventualmente affinare e correggere gli ultimi bug.

Al momento non è ancora chiaro quando la funzione Multi Device verrà ufficialmente svelata da WhatsApp nel canale stable per Android e iOS. Secondo @wabetainfo potrebbe volerci uno o addirittura 6 mesi, proprio per sottolineare come la timeline dello sviluppo della feature sia ancora avvolta da una fitta nebbia di segretezza.

Riteniamo però probabile che le prossime versioni di WhatsApp Beta potrebbero permetterci di scoprire qualcosa in più sulla funzione.