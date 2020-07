Con l’avanzare dell’emergenza Covid-19 che, ancora oggi, continua a limitare la nostra vita sociale, tante aziende stanno spingendo sull’utilizzo di sistemi digitali per incontrare nuovi clienti e continuare a vendere. Alcuni di questi utilizzano WhatsApp Business, la piattaforma di Facebook nata per consentire alle aziende di vendere tramite la famosa applicazione di instant messaging.

QR Code e cataloghi digitali

In queste ore la creature di Mark Zuckerberg annuncia alcune interessanti novità per quanto riguarda WhatsApp Business, e più in generale sul modo in cui le aziende possono entrare in contatto con nuovi clienti. L’arrivo del supporto ai QR Code permette alla aziende di connettersi molto più facilmente con i clienti che, liberi dal salvare il numero del negozio in rubrica, possono direttamente entrare in contatto con un commerciante semplicemente scansionando un QR Code presente su uno scontrino, una pagina web, una pubblicità e tanto altro.

Le aziende su WhatsApp Business potranno inoltre utilizzare un set di nuovi stickers e di condividere cataloghi al di fuori di WhatsApp, oltre ad impostare un messaggio di benvenuto personalizzato per l’inizio della conversazione con un nuovo cliente. Con circa 50 milioni di utenti al mese, la piattaforma di Facebook fa ancora fatica a trovare la strada giusta per crescere ad un ritmo soddisfacente, soprattutto dopo che il sistema di pagamento tramite WhatsApp è stato bloccato in Brasile, mentre continua ad essere attivo in India.

Tutto sommato le feature di oggi rappresentano alcune interessanti novità per WhatsApp Business, a maggior ragione in questo periodo storico in cui le aziende fanno fatica a tornare alla normalità per colpa del Coronavirus.