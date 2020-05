Sono diverse le novità a cui il team di sviluppatori di WhatsApp sta lavorando per la versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS e con l’ultima release beta ne scopriamo un’altra.

Nelle scorse ore è stato rilasciato WhatsApp Beta 2.20.52.6, versione nella quale arriva la scorciatoia per Facebook Messenger Rooms, così com’è avvenuto anche per la variante Android e per quella Web.

Ricordiamo che si tratta della nuova feature lanciata dal popolare social network per consentire agli utenti di avere uno spazio in cui poter effettuare videochiamate anche con persone prive di un account Facebook.

Come funzionerà il link a Messenger Rooms su WhatsApp per iOS

Il primo collegamento è disponibile nel selettore degli allegati nella chat, in cui è stato rimosso il link alla fotocamera (che è ancora accessibile nella barra della chat):

Una volta selezionata la voce Messenger Rooms, si apre una finestra che spiega brevemente in cosa consiste questo nuovo servizio:

E se l’utente decide di proseguire, WhatsApp gli chiederà di aprire Facebook Messenger:

WhatsApp mostra una scorciatoia per Messenger Rooms anche quando l’utente vuole effettuare una chiamata:

Al momento questa nuova feature è disponibile solo in alcuni Paesi e per determinati gruppi di utenti ma a breve dovrebbe essere implementata per tutti.

WhatsApp per iOS è disponibile nell’App Store.