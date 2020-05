Il team di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione di WhatsApp Web.

La nuova versione del client Web di WhatsApp è la release 2.2019.6 e ci conferma che gli sviluppatori stanno lavorando ad una scorciatoia per Facebook Messenger Rooms (come per la versione dedicata ai dispositivi Android), la nuova feature lanciata dal popolare social network per consentire agli utenti di avere un spazio in cui poter effettuare video chiamate anche con persone prive di un account Facebook.

Anche WhatsApp Web si prepara a Messenger Rooms

Ebbene, con WhatsApp Web 2.2019.6 è in fase di test per alcuni utenti la scorciatoia per Facebook Messenger Rooms (si trova nelle azioni principali all’interno di una conversazione) e, se viene selezionata, spiega con una breve introduzione le feature principali di questo nuovo servizio.

Un’altra scorciatoia è disponibile nel menu principale e se l’utente decide di creare una “stanza” sarà reindirizzato su Facebook Messenger.

Al momento questa scorciatoia è ancora in fase di sviluppo e quindi è disponibile solo per alcuni utenti come test mentre non vi sono informazioni su quando potrebbe essere rilasciata per tutti (ciò avverrà anche per le app Android e iOS).