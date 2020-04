Dal team di Facebook arrivano alcune interessanti novità studiate per consentire agli utenti di stare più vicini anche in questo momento così particolare a causa della pandemia di Coronavirus e senza dubbio la più importante è Facebook Messenger Rooms.

Si tratta di un servizio di videochiamate di gruppo che consente agli utenti di trascorrere del tempo di qualità con amici, familiari e persone con cui si condividono interessi: ciò è possibile grazie ad una Stanza virtuale, che può essere creata da Messenger o Facebook e alla quale può unirsi chiunque, anche chi non ha un account Facebook.

Queste Stanze non hanno limiti di tempo e presto potranno arrivare ad ospitare fino a 50 persone, divenendo una soluzione ideale per festeggiare determinati eventi come compleanni o altre ricorrenze.

Per sfruttare questo nuovo sistema sarà sufficiente aprire una Stanza su Facebook e condividerla attraverso la propria bacheca, i Gruppi o gli Eventi, in modo di consentire alle persone di accedervi (e presto si potrà aprire una Stanza anche da Instagram Direct, WhatsApp e Portal).

Sarà possibile vedere su Facebook le Stanze aperte dai propri amici e unirsi ad esse e quando si è invitati in una Stanza è possibile accedere sia dallo smartphone che dal computer senza dover scaricare nulla.

Come funziona Facebook Messenger Rooms

Questi sono gli strumenti a disposizione degli utenti:

Locking : le Stanze possono essere chiuse o aperte quando inizia la chiamata

: le Stanze possono essere chiuse o aperte quando inizia la chiamata Rimozione di un partecipante: chi crea una Stanza può rimuovere eventuali partecipanti indesiderati

chi crea una Stanza può rimuovere eventuali partecipanti indesiderati Abbandonare : anche se la Stanza è chiusa, è sempre possibile uscirne

: anche se la Stanza è chiusa, è sempre possibile uscirne Reporting : gli utenti possono segnalare una Stanza o qualcuno che viola gli Standard della comunità di Facebook (tale azione non genera audio o video nella stanza)

: gli utenti possono segnalare una Stanza o qualcuno che viola gli Standard della comunità di Facebook (tale azione non genera audio o video nella stanza) Bloccare: gli utenti possono bloccare qualcuno sia su Facebook che su Messenger senza che questi lo sappia

Messenger Rooms è disponibile in test in Italia già da questa settimana.

Altre novità oltre a Facebook Messenger Rooms

Ma il colosso dei social network ha annunciato anche altre novità, come 14 nuovi filtri realizzati con l’intelligenza artificiale per Messenger, il passaggio da 4 a 8 membri per le chiamate di gruppo su WhatsApp, la possibilità di guardare e commentare i video live di Instagram direttamente dal computer e salvare i propri video su IGTV subito dopo avere avviato la diretta.

Ci sono, infine, novità anche per i Video Live su Facebook, come la possibilità di aggiungere un’altra persona, la possibilità di creare eventi Live per assistere ai quali gli utenti dovranno pagare, la possibilità di avviare dal proprio smartphone il livestream di un gioco direttamente sul social network (ciò grazie all’app Facebook Gaming, disponibile sul Google Play Store).