Si va avanti con WhatsApp su iOS che, dopo il debutto del tema scuro, comincia ad assaggiare alcune delle prossime novità che si intravedono nella nuova versione beta 2.20.40.20. Vediamo cosa bolle in pentola fra correzioni e new entry varie.

Le novità di WhatsApp beta 2.20.40.20 per iOS

WhatsApp beta 2.20.40.20 ci prepara ad alcune delle novità che vedremo col nuovo aggiornamento in arrivo sull’App Store. Si segnalano alcuni miglioramenti generali che vanno a risolvere problemi legati alla visualizzazione di alcuni colori scuri (sui pulsanti di una nuova scheda di contatto), ritocchi per il widget, per la gestione della cronologia delle chiamate e per la funzionalità “blocco schermo”, alla prima apertura di WhatsApp dopo il riavvio del telefono.

A parte questo, la nuova beta di WhatsApp introduce anche delle correzioni più importanti, come la risoluzione del bug che impedisce ad alcuni utenti di iPhone SE e iPhone 8 l’abilitazione della modalità scura.

Ma ancor più popolare è probabilmente il ritorno della scheda di condivisione, quella che vedete qui sotto e che serve da scorciatoia per condividere facilmente elementi con i contatti suggeriti di WhatsApp.

Questo è quanto. Ci aspettiamo che tali novità arrivano prossimamente sulla versione 2.20.40 stabile di WhatsApp, perciò non ci rimane che pazientare ancora un po’.