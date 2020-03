È arrivata, la modalità scura su WhatsApp è arrivata, sia per iPhone, sia per gli smartphone Android. L’annuncio passa dal blog del servizio di Facebook che, con un comunicato apodittico, oggi, 3 marzo 2020, comunica l’attesa novella.

Cos’è e come funziona la modalità scura di WhatsApp per iPhone

WhatsApp ha annunciato così l’arrivo della modalità scura per iPhone, oltre che per Android, cogliendo l’occasione per sottolineare le motivazioni che hanno spinto gli sviluppatori a progettarla e a renderla disponibile. Le ragioni sono le solite che conosciamo un po’ tutti: dal minore affaticamento per la vista alla riduzione dei fastidi in ambienti poco illuminati.

Il team di sviluppo fa sapere inoltre di essersi focalizzato su un aspetto in particolare cui dichiara di tenere in particolar modo: migliorare la leggibilità. Per questo ha avuto un peso importante la scelta dei colori, e la presa in esame della gerarchia visiva delle informazioni che possano dare risalto alle informazioni più importanti.

Comunque, l’attesa modalità scura di WhatsApp per iOS, dunque per iPhone, è disponibile già da ora e si presenta così:

In ogni caso, per attivare la modalità scura di WhatsApp su iPhone non dovete fare altro che accedere alle impostazioni dello smartphone e selezionare l’opzione relativa. Tutto qua.