WhatsApp Beta si sta apprestando ad integrare il tanto atteso supporto agli sticker animati sia su dispositivi Android che su smartphone iOS. Attualmente la funzione è disponibile per una pochissima percentuale di utenti, ma abbiamo ugualmente modo di apprendere il loro funzionamento e come si presenteranno in chat una volta disponibili.

Novità WhatsApp Beta

Installando WhatsApp Beta versione 2.20.194.7 per Android e 2.20.70.26 per iOS, gli utenti saranno in grado di ricevere ed inviare sticker animati. Al momento, come dicevamo in apertura, la feature sembrerebbe essere disponibile per una piccolissima percentuale di utenti.

Da quel che sappiamo, una volta disponibili gli sticker animati saranno utilizzabili secondo queste tre modalità:

l’utente che riuscirà a visualizzare gli sticker animati li potrà salvare ed inviare;

l’utente avrà la possibilità di importare sticker animati di terze parti, ovvero realizzati da sviluppatori;

l'utente avrà la possibilità di scaricare sticker animati da WhatsApp Store attualmente integrato all'interno dell'app.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento per WhatsApp Beta su terminali Android può essere scaricato tramite Google Play Store se già iscritti al canale di beta testing, oppure installando l’APK da APK Mirror. Per quanto riguarda la controparte iOS, la versione presente in questa news è disponibile come aggiornamento all’interno dell’applicazione TestFlight ma al momento non è più possibile iscriversi al canale di beta testing.