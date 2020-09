Vodafone lancia Vodafone Wi-Fi 6 Station per i clienti FTTH, un modem di ultima generazione completamente rivisto nel design che integra le più recenti innovazioni tecnologiche. Insieme a questo annuncio, l’operatore ne approfitta per lanciare il suo nuovo portafoglio di offerte di rete fissa.

Vodafone Wi-Fi 6 Station

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è stata resa più efficiente grazie al Wi-Fi Optimizer, un sistema intelligente che studia e migliora le performance ottimizzando prestazioni, erogazione e consumi. I clienti potranno beneficiare di una connessione fino a quattro volte più veloce rispetto a quella offerta da un modem standard, di una migliore copertura nell’abitazione grazie alle otto antenne, di una batteria di maggiore durata e di una stabilità superiore, con la possibilità di gestire fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

In occasione del debutto di Vodafone Wi-Fi 6 Station, l’operatore lancia le sue nuove offerte personalizzabili per la rete fissa, per fornire maggiore flessibilità e permettere ai clienti di sentirsi a casa ovunque. L’offerta di punta consentirà di navigare con la GigaNetwork Vodafone sia in casa, con la Vodafone Station, sia fuori casa con il Wi-Fi portatile incluso con 150 giga al mese.

Vodafone Wi-Fi 6 Station e le nuove offerte saranno disponibili da lunedì 21 settembre 2020: per conoscere tutte le novità potete affidarvi al sito ufficiale dell’operatore.