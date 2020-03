Unieuro ha deciso di riaprire alcuni negozi sul territorio italiano, in modo da venire incontro alle esigenze urgenti della clientela. La scelta prevede alcune precauzioni che possano proteggere sia i dipendenti sia i clienti dall’infezione da Coronavirus: vediamo tutti i dettagli.

Negozi aperti Unieuro, ma continuate a usare lo shop online

Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, Unieuro avvisa di aver riaperto alcuni negozi in Italia a partire da oggi, lunedì 30 marzo 2020. Come abbiamo visto, i punti vendita erano stati chiusi un paio di settimane fa, insieme a quelli di MediaWorld, nonostante secondo quanto stabilito dal DPCM potessero rimanere aperti.

Questo è quanto si può leggere sul sito Unieuro:

“Comprendendo l’importanza, in tempi così drammatici, di dover continuare a prestare il nostro servizio seppure in modalità limitata, vi comunichiamo che molti dei nostri punti vendita diretti, come previsto dal DPCM del 11/03/2020 e successive modifiche, riapriranno da lunedì 30 marzo per i vostri acquisti più urgenti o di necessità. Non sarà una riapertura totale: la presenza del nostro personale sarà ridotta al minimo e con orari di apertura dal lunedì al venerdì secondo le limitazioni previste dalle attuali disposizioni.“

Queste riaperture non interessano per il momento le zone del Paese più colpite dall’emergenza sanitaria e prevedono un accesso contingentato. Il personale, in numero ridotto rispetto al solito, è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso e gel igienizzante) e viene controllato ogni inizio turno con la misurazione della temperatura. I dipendenti alle casse possono contare su una protezione in plexiglass per dividerli dai clienti e tutti i servizi di pulizia sono stati potenziati.

Unieuro ha inoltre pubblicato sul sito alcuni consigli e indicazioni, che vi riassumiamo qui di seguito:

se l’acquisto non è urgente restate a casa e consultate le offerte online ;

; se proprio dovete andare in negozio organizzatevi per farlo da soli;

mantenete sempre la distanza di almeno un metro dagli altri all’interno del negozio.

Per ulteriori informazioni, elenco dei negozi Unieuro e FAQ potete seguire questo link.

