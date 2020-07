Durante il periodo estivo le autostrade italiane riprendono ad affollarsi in modo particolare, vista la quantità di automobilisti che si reca nelle località di villeggiatura. Proprio per questo può essere interessante capire come funzionano e dove sono posizionati i tutor (o safety tutor), i sistemi per il rilevamento della velocità che sono stati riattivati gradualmente dopo le questioni relative ai brevetti.

Andiamo dunque a scoprire cosa sono i tutor, la mappa del loro posizionamento e quali sanzioni rischiano gli automobilisti che corrono troppo.

Cosa sono e come funzionano i tutor

I tutor sono dispositivi automatici di rilevamento che funzionano in modo diverso dai comuni autovelox. Mentre questi ultimi non fanno altro che rilevare la velocità di un veicolo in un momento specifico, il tutor è in grado di rilevare la velocità media in un tratto più o meno lungo di autostrada. Facciamo un esempio semplice: se il percorso analizzato fosse di 130 km e l’automobile ci mettesse meno di un’ora per percorrerlo, scatterebbe la multa (visto il limite di velocità generico di 130 km/h). Normalmente i tratti considerati non sono così lunghi, ma di circa 10-25 km.

Quando il veicolo passa sotto il portale di ingresso, il sensore ne rileva la categoria e scatta una foto con data e ora. Stessa cosa al portale successivo, in modo da avere a disposizione i dati di entrata e uscita e di conseguenza poter calcolare di fatto la velocità media. Nel caso in cui i tempi di percorrenza superino quelli consentiti, il sistema interroga gli archivi della Motorizzazione per risalire all’intestatario. I tutor funzionano anche di notte e sono segnalati dagli appositi cartelli verdi.

I tutor sono sviluppati da Autostrade per l’Italia e interamente gestiti dalla Polizia Stradale, che ne programma l’attività e i parametri di funzionamento, oltre ad accertare le eventuali sanzioni nei confronti degli automobilisti troppo di fretta. Fino a qualche anno fa si basavano sulla tecnologia SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità), ma dopo i guai con i brevetti e un periodo di spegnimento forzato è stata studiato qualcosa di più efficace (SICVe-PM).

Con il sistema SICVe-PM (che sta per Plate Matching), in vigore dal 15 luglio 2018, il tutor non si concentra esclusivamente sulle targhe dei veicoli, ma mette a confronto le immagini accorpando quelle verosimili, accorciando in questo modo i tempi di abbinamento e rendendo il sistema più preciso ed efficiente.

Limiti di velocità e sanzioni

In base all’articolo 142 del Codice della Strada (Titolo V: Norme di Comportamento), “ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana” il generico limite di velocità in autostrada è di 130 km/h. Alcune tipologie di veicoli pesanti, come autobus o autotreni, devono rispettare limiti più stringenti in base alla massa.

Sulle autostrade a tre corsie (più corsia di emergenza) per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature per il calcolo della velocità media (leggasi tutor), gli enti proprietari o concessionari possono alzare il limite a 150 km/h con apposita segnalazione verticale. In caso di maltempo il limite scende a 110 km/h, anche per il tutor. È importante ricordare che per i neopatentati, ossia coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, il limite di velocità in autostrada è di 100 km/h e che l’eventuale decurtazione dei punti è doppia.

Ecco le sanzioni previste per chi supera i limiti di velocità in autostrada:

superamento del limite di non oltre i 10 km/h : multa da 42 a 173 euro;

: multa da 42 a 173 euro; superamento del limite da 11 a non oltre i 40 km/h : multa da 173 a 695 euro + decurtazione di 3 punti patente;

: multa da 173 a 695 euro + decurtazione di 3 punti patente; superamento del limite da 41 a non oltre 60 km/h : multa da 544 a 2174 euro + decurtazione di 10 punti patente + sospensione patente da 1 a 3 mesi;

: multa da 544 a 2174 euro + decurtazione di 10 punti patente + sospensione patente da 1 a 3 mesi; superamento del limita di oltre 60 km/h: multa da 847 a 3389 euro + decurtazione di 10 punti patente + sospensione patente da 6 a 12 mesi.

Posizione dei tutor in Italia: la mappa aggiornata 2020

I tutor attivi nel 2020 sono 103 su 1060 km di percorso autostradale, in base all’ultimo aggiornamento fornito dalla Polizia Stradale. Prima dello spegnimento provocato dalla violazione dei brevetti in Italia erano attivi circa 300 tutor su 2500 km: l’obiettivo è quello di tornare in breve tempo su quelle cifre.

Ecco dunque l’elenco dei tutor e i tratti autostradali italiani in cui sono attivi nel 2020:

Autostrada A1 Milano – Napoli

Direzione nord

Caserta Nord – Santa Maria Capuavetere

San Vittore – Cassino

Cassino – Pontecorvo

Colleferro – Valmontone

San Cesareo – Monte Porzio

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Allacciamento A24-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1 – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Magliano Sabina

Magliano Sabina – Orte

Firenzuola – Badia

Reggio Emilia – Campegine

Campegine – Parma

Modena Sud – Modena Nord

Fidenza – Fiorenzuola

Fiorenzuola – Piacenza Sud

Piacenza Sud – Piacenza Nord

Casale – Lodi

Direzione sud

Fidenza – Allacciamento A15-A1

Modena Sud – Allacciamento A14-A1

Badia – Firenzuola

Orte – Ponzano Romano

Ponzano Romano – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Nord-A1

Allacciamento A24-A1 – Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1

Allacciamento GRA-Diramazione Roma Sud-A1 – Collefferro

Monte Porzio – San Cesareo

Frosinone – Ceprano

San Vittore – Caianello

Santa Maria Capuavetere – Caserta Nord

Autostrada A4 Torino – Trieste

Direzione ovest

San Stino – San Donà

Ospitaletto – Rovato

Rovato – Palazzolo

Palazzolo – Ponte Oglio

Ponte Oglio – Grumello

Grumello – Seriate

Seriate – Bergamo

Dalmine – Capriate

Capriate – Cavenago

Direzione est

Trezzo – Dalmine

Bergamo – Seriate

Ponte Oglio – Palazzolo

Palazzolo – Rovato

Rovato – Ospitaletto

Cessalto – San Stino

San Stino – Portogruaro

Villesse – Redipuglia

Autostrada A5 della Valle d’Aosta

Traforo Monte Bianco (per entrambe le direzioni)

Autostrada A7 Serravalle

Direzione nord

Busalla – Ronco Scrivia

Ronco Scrivia – Isola del Cantone

Autostrada A8 Milano – Varese

Direzione nord

Castellanza – Busto Arsizio

Direzione sud

Busto Arsizio – Castellanza

Autostrada A10 “dei fiori”

Direzione ovest

Celle Ligure – Albisola

Direzione est

Albisola – Celle Ligure

Autostrada A13 Bologna – Padova

Direzione nord

Bologna Interporto – Altedo

Altedo – Ferrara Sud

Ferrara Nord – Occhiobello

Occhiobello – Rovigo Sud

Rovigo Sud – Rovigo

Rovigo – Boara

Boara – Monselice

Direzione sud

Terme Euganee – Monselice

Rovigo – Rovigo Sud

Rovigo Sud- Occhiobello

Ferrara Nord – Ferrara Sud

Ferrara Sud – Altedo

Autostrada A14 Bologna – Taranto

Direzione nord

Bari – Bitonto

Andria Barletta – Canosa

Canosa – Allacciamento A16-A14

Allacciamento A16-A14 – Cerignola Est

Cerignola Est – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Foggia

Foggia – San Severo

San Severo – Poggio Imperiale

Valle del Rubicone – Cesena

Forlì – Faenza

Faenza – Allacciamento Diramazione Ravenna-A14

Allacciamento Ramo Casalecchio-A14 – Borgo Panigale

Direzione sud

Faenza – Forlì

Castel San Pietro – Imola

Cesena – Valle del Rubicone

Valle del Rubicone – Rimini

San Severo – Foggia

Foggia – Foggia Zona Industriale

Foggia Zona Industriale – Cerignola Est

Allacciamento A16-A14 – Canosa

Canosa – Andria Barletta

Andria Barletta – Trani

Trani – Molfetta

Molfetta – Bitonto

Autostrada A16 Napoli – Canosa

Direzione ovest

Monteforte – Baiano

Direzione est

Monteforte – Avellino Ovest

Autostrada A23 Alpe – Adria

Direzione nord

Udine Nord – Gemona

Gemona – Carnia

Direzione sud

Gemona – Udine Nord

Udine Nord – Nodo A4 Venezia-Trieste

Autostrada A26 Genova – Gravellona Toce

Direzione nord

Masone – Broglio

Ovada – Predosa

Direzione sud

Predosa – Ovada

Masone – Massimorisso

Autostrada A28 Portogruaro – Conegliano

Azzano Decimo – Villotta

Autostrada A30 Caserta – Salerno

Direzione nord

Salerno – Nocera Pagani

Sarno – Palma Campania

Direzione sud

Allacciamento A1-A30 – Nola

Allacciamento A16-A30 – Palma Campania

Sarno – Nocera Pagani

Autostrada A56 Tangenziale di Napoli

Direzione ovest

Camaldoli – Vomero

Fuorigrotta – Agnano

Direzione est