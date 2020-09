State aspettando con trepidazione novità sul fronte bonus mobilità per acquistare una bicicletta elettrica? Potete sempre tentare la fortuna con il nuovo concorso Trust, che mette in palio due e-bike dal valore di 2290 euro. Vediamo come partecipare.

Come partecipare al concorso Trust

Il concorso Trust è valido fino all’11 ottobre 2020 e mette in palio due biciclette elettriche dal valore di 2290 euro, più precisamente due COWBOY 3. Per partecipare è necessario spendere almeno 25 euro in prodotti Trust, conservando lo scontrino e l’imballo originale e registrando il tutto sul sito trustpromotions.it.

Dagli altoparlanti alle cuffie wireless, dai powerbank agli zaini per contenere i vostri dispositivi tech: la linea di prodotti Trust è ampia, ed è possibile partecipare anche acquistando più accessori, l’importante è superare l’importo totale di 25 euro. Conservate lo scontrino o la ricevuta originale, in quanto potrebbe esservi richiesta in caso di verifiche.

Potrete partecipare anche più volte nel caso acquistiate più prodotti dal valore superiore a 25 euro, ma potrete vincere un solo premio. I vincitori saranno avvisati entro il 6 dicembre tramite e-mail. Partecipano al concorso Trust solo i punti vendita che espongono il materiale promozionale dei gruppi Expert, Trony, Mini Trony Sinergy, Euronics, SME e Comet e i relativi siti di vendita online. Per tutti i dettagli e le condizioni potete seguire questo link.

Potrebbe interessarti: migliori bici elettriche settembre 2020