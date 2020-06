Trony si prepara a lanciare il nuovo volantino “Prendi 3 Paghi 2“, che ripropone una formula non inedita per la celebre catena di elettronica. Le offerte saranno in questo caso valide dal 2 al 31 luglio 2020 in tutti i punti vendita Trony aderenti: andiamo a scoprire come funziona e le proposte più interessanti.

Trony rilancia il volantino “Prendi 3 Paghi 2”: come funziona

Come funziona la promozione “Prendi 3 Paghi 2” di Trony? In due modi:

acquistando, tra i prodotti tra quelli evidenziati nel punto vendita, un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, oppure una TV da almeno 399 euro, o un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro e altri due prodotti a vostra scelta, riceverete un buono sconto da usare subito in cassa corrispondente al prezzo del prodotto meno caro; acquistando, tra i prodotti tra quelli evidenziati nel punto vendita, un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, oppure una TV da almeno 399 euro, o un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro e un altro prodotto a vostra scelta, riceverete un buono sconto da usare subito in cassa corrispondente al 50% del prezzo del prodotto meno caro.

Le offerte del volantino Trony

All’interno del volantino Trony vengono fatti alcuni esempi, ma nei negozi potrete trovare tante altre promozioni per aderire all’iniziativa o semplicemente per approfittare di un ribasso di prezzo. Ecco alcuni spunti:

Per dare un’occhiata a tutte le offerte del volantino Trony “Prendi 3 Paghi 2” potete seguire questo link. Per scoprire tutti i prodotti aderenti all’iniziativa potete recarvi in uno dei punti vendita Trony tra il 2 e il 31 luglio 2020.

