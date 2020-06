Con un nuovo aggiornamento dell’app MyTIM viene introdotta una feature che potrebbe risultare interessante per tanti utenti TIM: ci riferiamo alla possibilità di domiciliare la fattura della linea fissa sulla propria carta di credito.

Ricordiamo che l’operatore telefonico ha implementato questa possibilità per le linee mobile lo scorso mese ed ora si allinea anche per quelle fisse (per le quali, fino ad oggi, era possibile soltanto la domiciliazione su conto corrente).

TIM aggiorna la sua app ufficiale

L’app MyTIM è disponibile sia per dispositivi Android (può essere scaricata dal Google Play Store) che per quelli iOS (può essere scaricata dall’App Store).

Con questa applicazione è possibile tenere sotto controllo la propria linea (fissa o mobile), dalla visualizzazione delle varie informazioni (come il credito residuo, il piano tariffario, i servizi attivi, le spese) alla possibilità di effettuare ricariche, dalla gestione (inclusa l’attivazione di nuovi servizi) all’assistenza.

Inoltre, sempre attraverso l’app è possibile usufruire delle varie promozioni proposte dall’operatore, come MyTIM Day: per esempio, fino a domani nella sezione Offerte per Te è possibile attivare Giga Day, che mette a disposizione degli utenti mobile 10 giga da usare in 24 ore al costo di 1,99 euro.

