Un rapporto stilato dal comparatori di prezzi online Trovaprezzi.it ci mostra la fotografia delle preferenze degli italiani circa il mercato degli smartphone (e non solo). Come per gli anni passati, anche durante il primo semestre 2020, i prodotti di telefonia sono quelli che trascinano il settore. Con più di 10 milioni di ricerche all’interno della categoria “cellulari e smartphone”, i dispositivi mobile si posizionano in testa alla classifica delle categorie più ricercate.

Telefonia al top delle ricerche online

Durante i primi sei mesi dell’anno lo smartphone iPhone 11 da 64 GB rappresenta il terminale più ricercato dagli utenti italiani, anche se la variazione geografica gioca un ruolo importante sul tipo di ricerca effettuata. Ad esempio, se a Milano e Torino l’azienda californiana è quella più gettonata, a Bologna il terminale più popolare è Huawei P30 Lite da 128 GB, mentre a Firenze troviamo Samsung Galaxy A40.

Tralasciando categorie come integratori e scarpe da tennis, anche i notebook si presentano come alcuni fra i dispositivi più ricercati dagli italiani, evidentemente anche per questioni legate al lockdown obbligatorio che ha dato il via alla didattica online e al telelavoro.

Anche qui sono presenti alcune tendenze di ricerca in base alla posizione geografica; se gli utenti milanesi, baresi, bolognesi, romani e napoletani sono molto inclini ad acquistare MacBook di Apple, palermitani e veneziani prediligono i notebook realizzati da HP, con gli Acer piuttosto famosi fra i fiorentini e cagliaritani.