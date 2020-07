Se sei patito di calcio e stai cercando un modo rapido e semplice per restare sempre aggiornato su ogni informazione relativa alla tua squadra del cuore, in queste ore Sky Sport svela un bot di Telegram pensato proprio per offrire questo genere di informazioni.

Informazioni in tempo reale

Sky Sport Teams rappresenta quindi un servizio alternativo in grado di affiancare quelli standard per ricevere news mirate sulla base delle proprie preferenze, ed è anche in grado di rispondere ad alcune domande in funzione alla Serie A di calcio.

Per iniziare ad utilizzare il bot Telegram Sky Sport Teams è necessario prima di tutto aver installato Telegram; l’applicazione è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme mobile e desktop, e può essere scaricato su iOS e su Android.

Dopo aver installato l’applicazione, bisogna avviare Telegram e seguire questi semplici passi:

cercare Sky Sport Teams fra i contatti;

fra i contatti; selezionare il bot;

tappare sul tasto Avvia in basso;

attendere qualche secondo e scegliere dalla lista la squadra di Serie A che si vuole seguire.

A questo punto qualsiasi nuovo articolo pubblicato dalla redazione di Sky Sport inerente alla tua squadra verrà automaticamente condiviso tramite una notifica.

Ma non finisce qui: Sky Sport Teams è in grado di gestire anche alcune domande scritte in chat. È ad esempio possibile chiedere informazioni sul calendario delle partite, la classifica, i risultati, le formazioni, gli highlights e molto altro.