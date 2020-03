In questo particolare momento in cui è di vitale importanza rimanere a casa il più possibile, per contenere la diffusione del virus che sta flagellando gran parte del pianeta, si moltiplicano le iniziative pensate per rendere meno noiose le giornate degli italiani.

La programmazione completa di Sky per gli abbonati

A partire da oggi, e fino al prossimo 3 aprile, salvo ulteriori proroghe, gli abbonati a Sky, via fibra o satellite, hanno la possibilità di accedere, senza alcun costo aggiuntivo, a tutti i contenuti proposti, anche quelli che non risultano inclusi nell’offerta sottoscritta.

Se avete acquistato il pacchetto Sport o Calcio, ad esempio, potete vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia, con serie TV, intrattenimento, svago, contenuti per i più piccoli e, soprattutto, 16 canali di cinema con prime visioni e film di ogni genere.

Lo stesso vale per chi ha scelto Cinema o Famiglia, visto che potrà accedere senza costi aggiuntivi alla programmazione dei canali Sport, sia per rimanere aggiornati sulle più recenti notizie sportive sia per rivedere le imprese più belle degli ultimi anni o le tante produzioni originali di Sky.

Sky ha pensato anche ai clienti che hanno sottoscritto un’offerta che include tutti i pacchetti: per loro infatti c’è la possibilità di vedere in maniera gratuita alcuni film in pay per view, a partire da L’immortale diretto e interpretato da Marco D’Amore.