Samsung svela la nuova promozione “la tua opinione ti premia!” tramite cui mette in premio un anno di abbonamento gratuito ad alcune riviste digitali a scelta fra Vogue Italia, La Cucina Italiana e AD, a seguito di una recensione rilasciata su Reevo relativa all’acquisto di uno dei prodotti presenti in calce all’articolo.

Un anno di abbonamento in regalo

L’acquisto di prodotti promozionati dovrà essere concluso nei giorni compresi fra il 30 luglio e il 30 settembre 2020 inclusi, mentre il termine per la recensione sul sito revoo.com è entro o non oltre le 23:59:59 del 30 ottobre 2020. La registrazione del prodotto sul sito members.samsung.it dovrà invece avvenire entro e non oltre le ore 23:59:59 del 15 novembre 2020.

I prodotti Samsung dovranno essere acquistati esclusivamente tramite il sito shop.samsung.it, facendo attenzione di conservare la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per intero contenente il seriale del prodotto promozionato. Queste e altre informazioni, compresa l’anagrafica completa e l’email utilizzata per lasciare la recensione su revoo.com (attenzione: bisogna utilizzare la stessa email per accedere al sito Samsung e su Revoo), dovranno essere indicate durante la fase di registrazione del prodotto acquistato.

I clienti che rilasceranno una recensione su Revoo entro il periodo sopracitato, riceveranno per email un link per la scelta di una delle seguenti riviste:

un voucher “Edizioni Conde Nast” che abilita all’attivazione di un abbonamento annuale all’edizione digitale della rivista “Vogue Italia” del valore di 19,99 euro;

un voucher “Edizioni Conde Nast” che abilita all’attivazione di un abbonamento annuale all’edizione digitale della rivista “AD” del valore di 19,99 euro;

un voucher “Edizioni Conde Nast” che abilita all’attivazione di un abbonamento annuale all’edizione digitale della rivista “La Cucina Italiana” del valore di 14,99 euro.

I clienti che soddisfaranno le condizioni della promozione riceveranno un codice univoco entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’email di validazione. Questo andrà inserito all’interno di una delle applicazioni mobile di “Vogue Italia”, “AD” oppure “La Cucina Italiana” a livello della voce “FREE PASS”. Il premio potrà essere riscattato entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Lista prodotti Samsung