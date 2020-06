Con la promozione “Diventare smart conviene“, Samsung stuzzica l’interesse di tanti utenti affascinati dal mondo wearable che ancora non hanno deciso quali prodotti acquistare. Con la seguente promo attiva fino alle 23:59:59 del 28 giugno 2020, il colosso sud coreano offre un codice sconto di 50 euro per l’acquisto di Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Active 2 per gli utenti Samsung Members.

50 euro di sconto sui smartwatch

Chi è interessato ad acquistare uno dei wearable sopracitati e usufruire del codice sconto pari a 50 euro, dovrà accedere all’applicazione Samsung Members o scaricarla dal Play Store, associare il proprio Samsung Account, entrare nella sezione “VANTAGGI” e tappare sul banner dedicato alla iniziativa per ricevere il codice sconto; questo, una volta ottenuto, sarà disponibile nell’app sotto la voce “VANTAGGI”.

Ecco la lista completa degli smartwatch interessati dalla promozione Samsung:

Samsung Galaxy Watch 46mm Bluetooth (codice prodotto R800);

Samsung Galaxy Watch 42mm Bluetooth (codice prodotto: R810);

Samsung Galaxy Watch Active2 44mm (codice prodotto: R820);

Samsung Galaxy Watch Active2 40mm (codice prodotto: R830);

Samsung Galaxy Watch Active 40mm (codice prodotto R500).

Il codice codice sarà contraddistinto da un codice a barre per chi è interessato ad acquistare uno dei sopracitati smartwatch in uno dei punti vendita fisici indicati nel capitolo successivo, oppure da un codice alfanumerico per i clienti che acquistano sullo shop Samsung online.

Elenco punti vendita aderenti

Ecco l’elenco completo dei punti vendita aderenti alla promozione di Samsung oltre a Samsung Shop online.

Unieuro

Unieuro

Unieuro City

Unieuro by Iper



Euronics

Euronics city

Euronics point

Euronics

SME

Comet



MediaWorld

Expert

Expert city

Expert Group

Expert



Trony

Trony

Supermedia

ZANATTA VALERIO ELETTRODOMESTICI

AGOSTI S.n.c. Lorenzo Agosti D.e C.

CASTAGNA F.LLI SPA

EURO ELETTRICA S.a.s.

AL PENTOLONE srl

AL PENTOLONE srl VIGONZA

MINI-TRONY

Sinergy

Elettrodomestici Cucchi srl

Lazzarini SRL

MARCANTONI di Marcantoni M. e C. snc

Marchina Elettrodomestici di P. e A. Marchina snc

Radio Gianni srl

Leonardelli srl

