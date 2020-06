I nuovi modelli OnePlus TV da 32 e 43 pollici vengono certificati dall’ente BIS indiano, mentre la certificazione Bluetooth SIG ci offre qualche informazione in più su Samsung Galaxy Tab S7.

Certificazione Bluetooth SIG per il tablet

È da diverso tempo che si parla di Samsung Galaxy Tab S7 e S7+, ed in queste ore abbiamo conferma che la prossima generazione di tablet di fascia alta di Samsung avrà questa nomenclatura. Infatti, grazie alla certificazione Bluetooth SIG, è possibile notare il chiaro riferimento al modello Samsung Galaxy Tab S7+.

Questo, indicato con model number SM-T976B, sarebbe dotato di connettività 5G e di un pannello da 12,4 pollici; il modello Samsung Galaxy Tab S7 sarebbe invece dotato del più piccolo display da 11 pollici e probabilmente privo della connettività di quinta generazione.

Per quanto riguarda il lancio sul mercato, gli ultimi rumor indicano che i tablet saranno molto probabilmente presentati subito dopo il lancio della serie Samsung Galaxy Note 20, o almeno è quello che il colosso sud coreano fece l’anno scorso con il lancio di Samsung Galaxy Tab S6.

Per quanto riguarda i prezzi, Samsung Galaxy Tab S7 potrebbe avvicinarsi al range di 700 euro, mentre il modello Samsung Galaxy Tab S7+ potrebbe spingersi senza problemi a 1000 euro o anche più.

Certificazione BIS per OnePlus TV da 32″

Dopo aver ricevuto la certificazione SIG, in queste ore l’ente indiano Bureau of Indian Standards (BIS) certifica i modelli OnePlus TV con model number 32HA0A00 e 43FA0A00, rispettivamente da 32 e 43 pollici. Dal documento è possibile notare che verranno realizzate da Radiant Appliances and Electronics Private Limited, il che ci porta a pensare che OnePlus sarebbe pronto a presentare i nuovi TV per il mercato indiano.

Secondo alcune informazioni rilasciate dal CEO Pete Lau, il colosso cinese ha in conto di presentare nuove soluzioni TV il prossimo 2 luglio, e la presenza di un pannello LED ci indica che entrambi i modelli potrebbero arrivare ad un prezzo piuttosto competitivo, nonostante la presenza del modulo Bluetooth 5.0.

La certificazione SIG fa inoltre riferimento anche a due telecomandi con model number RC-002B (per il modello da 32 pollici) e RC-002C (per il modello da 43 pollici).

In copertina Samsung Galaxy Tab S6