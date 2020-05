Samsung presenta la nuova promozione “Scopri il nuovo AirDresser” che permette ai clienti di ricevere gratuitamente la scopa elettrica Samsung Jet 70 a seguito dell’acquisto del guardaroba Samsung AirDresser.

Come ottenere Samsung Jet 70

Per ottenere Samsung Jet 70, i clienti dovranno acquistare il modello Samsung AirDresser con codice prodotto DF60R8600CG/LE. Gli utenti che acquisteranno il modello sopracitato, avranno così modo di ricevere in premio la scopa elettrica Jet 70 (codice prodotto VS15T7031R1/ET) del valore di 439 euro.

La promozione in questione è valida solo per l’acquisto di Samsung AirDresser tramite l’e-store di mediaworld.it. Come per tutte le promozioni del colosso sud corano, gli utenti dovranno registrare il prodotto acquistato attraverso il sito web Samsung Members.

Ma ecco quali sono i passi per ottenere la scopa elettrica Samsung Jet 70:

accedere al sito Samsung Members;

compilare nella sua interezza il modulo di registrazione inserendo i propri dati personali e quelli del prodotto promozionato (Samsung AirDresser). L’utente dovrà caricare la foto della prova di acquisto e la foto dell’etichetta per intero contenente il numero seriale;

cliccare sul pulsante “CONFERMA” per partecipare alla promozione di Samsung;

controllare l’email ricevuta sull’indirizzo di posta elettronica indicata nella compilazione della anagrafica.

Vi consigliamo di decidere con coscienza l’indirizzo di consegna del premio in quanto non sarà possibile modificare la scelta in futuro. Per ricevere la scopa elettrica Samsung Jet 70 è imperativo che l’acquisto del prodotto promozionato sia compreso fra l’11 e il 31 maggio inclusi.