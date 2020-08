Si avvicina il momento della presentazione della nuova generazione di iPhone, che dovrebbe avere luogo nel corso delle prossime settimane, e si intensificano le anticipazioni su uno dei dispositivi più attesi dell’anno.

Arrivano dalla Cina nuovi dettagli sul modello top, vale a dire iPhone 12 Pro Max, del quale vedete qui sotto la probabile cover posteriore, che confermerebbe la presenza di tre fotocamere posteriori con due fori aggiuntivi per il flash e per uno tra laser o sensore ToF.

Sempre dalla Cina arrivano nuove conferme sulla scheda tecnica del top di gamma Apple, nella quale spicca un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare un SoC Apple A14 Bionic, affiancato da 6 GB di RAM e tre diversi tagli di memoria interna, 128, 256 e 512 GB, con iOS 14 come sistema operativo.

Il comparto fotografico di iPhone 12 Pro Max sarà una conferma

La tripla fotocamera posteriore dovrebbe contare su un sensore principale da 12 megapixel con lente grandangolare, sensore da 12 megapixel con zoom ottico e sensore ultra grandangolare sempre da 12 megapixel. Nella parte frontale ancora un sensore da 12 megapixel, con il classico sistema di riconoscimento tridimensionale del volto presente fa diverse generazioni.

Per la presentazione è probabile che dovremo aspettare la prima metà di ottobre, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Apple a riguardo. Ricordiamo infine che per contenere l’aumento dei costi, conseguenza dell’utilizzo del modem 5G, Apple dovrebbe risparmiare sulla qualità della batteria e su altri componenti interni.