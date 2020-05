Giornata piuttosto intensa per Realme che, dopo aver lanciato lo smartphone Realme X50 Pro Play, in queste ore presenta anche Realme Buds Air Neo, Realme Buds Q e Realme Watch, ovvero la nuova gamma di prodotti per il mercato wearable.

Specifiche Realme Buds Air Neo

Con un design piuttosto anonimo e che prende profondamente spunto dalle prime generazioni di Apple AirPods, Realme Buds Air Neo rappresentano le nuove cuffie true wireless della compagnia di fascia economica. Sono caratterizzate da due driver da 13 mm in grado di garantire una riproduzione audio di qualità, soprattutto dal punto di vista dei bassi, e una buona latenza durante le fase di gaming. Questo è possibile grazie alla presenza del modulo Bluetooth 5.0 che offrirebbe una riduzione della latenza del 50% fino a 119,2 ms in accoppiata al chip R1.

Il case di ricarica è impreziosito da un piccolo tasto e di un LED di stato, mentre la batteria da 400 mAh porta l’autonomia delle cuffie fino a 17 ore – le cuffie true wireless dispongono invece di una batteria da 25 mAh con autonomia di 3 ore. Trova posto anche il supporto ai comandi touch per il controllo del volume oppure del playback audio, così come la possibilità di attivare Google Assistant.

Prezzo e disponibilità Realme Buds Air Neo

Realme Buds Air Neo sarà disponibile da oggi su Flipkart e sul sito realme.com nelle colorazioni bianca, verde e rossa al prezzo di 2999 rs, circa 36 euro. In futuro verranno presentate anche altre varianti di colore.

Specifiche Realme Buds Q

Assieme alle cuffie Realme Buds Air Neo, l’azienda cinese svela anche il modello Realme Buds Q. L’aspetto più peculiare del prodotto è certamente il design, merito del designer José Lévy che ha provveduto alla sua realizzazione. Purtroppo la certificazione IPX4 le rendono resistenti solo agli schizzi, pertanto non sarà possibile indossarle sotto la pioggia o in presenza di liquidi.

Anche qui troviamo il modulo Bluetooth 5.0 con latenza di 119 ms, mentre i driver da 10 mm garantiscono una buona riproduzione audio. Questo modello, al contrario di Realme Buds Air Neo, sono accompagnati da un design peculiare e da un case con ricarica rapida a 30 W.

Prezzo e disponibilità Realme Buds Q

Realme Buds Q sono disponibili al prezzo di lancio promozionale di 129 yuan, circa 16 euro al cambio. Al momento la commercializzazione delle cuffie è limitata al solo mercato cinese, ma è probabile che arriveranno anche qui da noi con i classici eCommerce di importazione.

Specifiche Realme Watch

Dopo essere stato svelato a seguito di alcuni render ufficiali, Realme Watch viene ufficialmente presentato e si tratta del primo smartwatch dell’azienda lanciato in India.

Il display LCD con tecnologia 2.5D a colori da 1,4 pollici (320 x 320 pixel) è il più ampio in questa fascia di prezzo, mentre sono presenti 12 watch faces a cui è possibile affiancarne altre 100 tramite l’applicazione mobile ufficiale. Oltre al prezzo economico, il punto di forza di Realme Watch è certamente il tracking dell’attività fisica e della ossigenazione del sangue (SpO2) tramite il sensore HR per il battito cardiaco.

Il wearable è in grado di tracciare fino a 14 attività sportive (aerobica, football, basket, yoga, camminata, corsa e molti altri), supporta le notifiche da applicazioni di terze parti, gli SMS, la gestione della musica in riproduzione sullo smartphone e anche la fotocamera. L’autonomia è dichiarata a 9 giorni con singola carica grazie alla batteria da 160 mAh, mentre la certificazione IP68 lo rende perfetto per essere indossato anche in presenza di liquidi.

Prezzo e disponibilità Realme Watch

Realme Watch arriva nella sola colorazione nera con cinturini in silicone in nero, rosso, blue e verde. Il prezzo è di 3999 rupie indiane, circa 48 euro al cambio, e sarà disponibile a partire da prossimo 5 giugno su Flipkart oppure sul sito realme.com. I cinturini “Fashion” verranno venduti separatamente al prezzo di 499 rupie indiane, circa 6 euro.

Specifiche 30 W Dart e Power Bank 2

Infine, dopo Realme Watch, Realme Buds Q e Realme Buds Air Neo, la compagnia cinese annuncia anche due powerbank: Realme 30 W Dart e Realme Power Bank 2. Entrambi condividono le stesso design minimale e modulo batteria da 10000 mAh.

Il modello Realme 30 W riceve e offre una ricarica da 30 W, appunto, mentre il modello Realme Power Bank 2 supporto la ricarica a due vie da 18 W e offre una porta USB Type-A e una USB Type-C.

Prezzo 30 W Dart e Power Bank 2

Il powerbank 30 W Dart è esclusiva del mercato cinese e non è ancora chiaro a che prezzo verranno commercializzate, mentre il modello Power Bank 2 sono disponibili su Flipkart e realme.com al prezzo di 999 rupie indiane, circa 12 euro al cambio.

