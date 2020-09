Secondo un’indagine approfondita della CNN, molti prodotti AmazonBasics che sono stati segnalati come rischiosi per la sicurezza dei consumatori sono ancora in vendita su Amazon.

Ad esempio, un uomo ha riferito di essere finito in ospedale dopo che la sua sedia ha preso fuoco mentre dormiva, apparentemente a causa di un cavo USB fuso, un forno a microonde si è incendiato riscaldando una porzione di maccheroni e un dispositivo di protezione da sovratensioni è andato in fiamme mentre era collegato un solo caricabatterie per smartphone.

La CNN ha trovato recensioni per oltre 70 prodotti non sicuri

Sembra che segnalazioni per eventi di questo tipo si stiano accumulando da anni, visto che la CNN ha contato almeno 1.500 recensioni dal 2016 che riguardano più di 70 articoli descritti dai consumatori come prodotti che esplodono, prendono fuoco, fumano, fondono e altro.

Amazon ha rimosso alcuni degli articoli che i clienti hanno segnalato come pericolosi, come il cavo USB e il dispositivo di protezione da sovratensioni, ma nonostante i numerosi problemi di sicurezza segnalati, secondo la CNN Amazon ha emesso solo due richiami ufficiali dei prodotti AmazonBasics.

Quando si è confrontata con la CNN, Amazon ha indicato motivi specifici per cui alcuni prodotti segnalati soddisfacevano i suoi standard di sicurezza e in alcuni casi li aveva rimossi dopo le segnalazioni.

In risposta all’articolo della CNN, Amazon ha pubblicato un blog che descrive le misure di sicurezza adottate per i suoi prodotti.

