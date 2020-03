Da un nuovo studio arrivano brutte notizie per i possessori di alcuni modelli di popolari case automobilistiche come Hyundai, Toyota, Kia e Tesla: i loro telecomandi auto, infatti, potrebbero essere soggetti a sabotaggio.

Stando a quanto reso noto da un gruppo di ricercatori della dalla KU Leuven e dell’Università di Birmingham, a causa di un problema relativo al sistema crittografico di Texas Instruments DST80 all’interno dei telecomandi delle auto di questi produttori, un hacker potrebbe riuscire a clonarli.

Pare che tale operazione richiederebbe un dispositivo RFID economico da avvicinare al telecomando dell’auto, in modo intercettarne le comunicazioni e riuscire a disattivare il sistema immobiliser della vettura.

Una volta superato questo sistema di sicurezza, il malintenzionato di turno potrebbe avviare il motore dell’auto manomettendo il blocchetto d’accensione.

Ecco i telecomandi auto potenziali vittime

Tra le auto “colpite” da tale problema troviamo modelli popolari come le Toyota Auris, Corolla, FJ Cruiser, Land Cruiser, RAV4 e Yaris, le Kia Ceed, Rio, Soul e Picanto, le Hyundai i10, i20, ix20 e i40 e la Tesla Model S.

Per ulteriori informazioni su tale studio vi rimandiamo al documento pubblicato dai ricercatori, che hanno deciso di non divulgare informazioni precise su come è stata violata la crittografia.