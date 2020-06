Mancano ancora un paio di giorni alla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Band 5, della quale ormai sappiano quasi tutto, e la nuova smartband del produttore cinese è già disponibile in preordine su Gearbest, uno dei più noti e apprezzati store online cinesi.

Ottimo anche il prezzo di prevendita, che non differisce molto rispetto al prezzo di listino di Xiaomi Mi Band 4, in vendita in Italia a 34,99 euro. Bastano infatti 36,32 euro per portarsi a casa la nuova smartband Xiaomi, con le spedizioni previste per il 18 giugno, e consegna che dovrebbe avvenire, indicativamente, verso la fine del mese. Ovviamente si tratta della versione cinese, che solitamente integra anche la lingua inglese per essere utilizzata anche al di fuori della Cina.

Grazie all’inserzione abbiamo anche una conferma delle anticipazioni degli ultimi giorni, come il modulo NFC (in Cina compatibile con UnionPay), lo schermo da 1,2 pollici, il monitoraggio di 11 attività sportive, del ciclo mestruale e del livello di ossigeno.

Xiaomi Mi Band 5 potrà contare su un sensore aggiornato per migliorare il rilevamento del battito cardiaco e avrà un nuovo sistema di ricarica con due contatti magnetici, che non obbligheranno a staccare il cinturino per ricaricare la batteria interna. Cresce il numero di informazioni visualizzabili sul quadrante e sarà possibile scattare foto dallo smartphone utilizzando la smartband come pulsante, una soluzione ottima per i selfie di gruppo.

Xiaomi Mi Band 5 è in preordine fino al 14 giugno su Gearbest, visitando il link sottostante.