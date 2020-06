La nuova Serie 800 OLED TV di Smart TV di Philips farà il suo esordio ufficiale sul mercato in Europa il prossimo mese. Le smart TV di Philips (OLED805, OLED855 e OLED865) saranno disponibili in versioni da 55 e 65 pollici e saranno basate su Android TV 9.

Le caratteristiche delle nuove smart TV di Philips

Tra le feature di queste nuove smart TV troviamo la quarta generazione del processore P5 (che, grazie all’elaborazione AI, è in grado di garantire immagini di elevata qualità e realistiche), Ambilight su tre lati, un design curato sin nei minimi particolari, un sistema multi-speaker da 50 Watt, materiali di grande qualità, il supporto a DTS Play-Fi surround sound e connettività multi-room, un telecomando premium (con tasti eleganti, a filo, retroilluminati e con finitura metallizzata), il supporto Dolby Atmos, l’integrazione con Google Assistant e il supporto ad Amazon Alexa.

Philips OLED805 TV presenta un nuovo design di supporto smussato e rifinito in cromo scuro mentre OLED855 ha un nuovo supporto centrale cromato scuro inclinato sul tavolo, che su OLED865 è rivestito in pelle Muirhead. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quali saranno i prezzi ufficiali di queste nuove smart TV.