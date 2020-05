Spetta a Panasonic il titolo di “primo produttore in Italia ad ottenere la certificazione lativù 4K” per le sue Smart TV.

In particolare, a poter vantare tale standard sono le serie OLED e LCD-LED 4K UHD del 2019 e del 2020 di questo popolare produttore, che possono essere così considerate delle vere e proprie “TV a prova di futuro”, ossa in grado di garantire elevati livelli di qualità su tutte le piattaforme (sia digitale terrestre che satellitare e Internet).

Le Smart TV di Panasonic ottengono la certificazione lativù 4K

Il produttore ci ha tenuto a precisare che queste sue Smart TV sono state realizzate in collaborazione con gli Studios di Hollywood e possono contare sugli standard Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, oltre che su componenti audio Tuned by Technics.

Per sfruttare al massimo le potenzialità delle smart TV di Panasonic è sufficiente dotarsi della nuova CAM 4K certificata tivùsat, avendo così accesso ad oltre 150 canali TV e radio della piattaforma (di cui 54 in HD), inclusi ovviamente quelli 4K (come, ad esempio, Museum 4K, Travel Xp, My Zen Tv e Rai 4K).