Dopo aver ricevuto numerose critiche per l’elevato costo delle sue prime smart TV, OnePlus ha corretto il tiro lanciando tre nuovi modelli dedicati al mercato indiano. Si tratta di OnePlus U Series e OnePlus Y Series proposte a prezzi decisamente più abbordabili, soprattutto per un mercato come quello asiatico.

Nella U Series troviamo un modello da 55 pollici con pannello 4K, mentre la Y Series può contare su due modelli da 32 e 43 pollici con risoluzioni inferiori. Andiamo a scoprire i dettagli delle tre TV, insieme ad un paio di servizi dedicati alla nuova famiglia di TV.

Caratteristiche tecniche di OnePlus TV U Series 55″

Il modello di punta della nuova linea di smart TV è ovviamente il modello da 55 pollici, con uno chassis metallico e un frame in lega di alluminio molto sottile. Lo schermo LED ha una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), con una riproduzione del colore pari al 93% della gamma DCI-P3, leggermente inferiore al modello QLED.

Sono supportati i formati Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, un pacchetto che OnePlus definisce Cinematic Display. La smart TV dispone del Gamma Engine che riconosce le scene e ottimizza la gamma di colori in modo dinamico, facendo ricorso al MEMC per rendere più fluide le immagini.

Il chipset demandato al controllo delle funzioni è un MediaTek MT5887 con una CPU quad core affiancata da 3 GB di RAM e 16 GB di memoria intera. Curato anche il comparto audio, con due speaker full-range e due tweeter per degli alti molto pronunciati. Grazie al Dolby Atmos la qualità audio migliora notevolmente, e il posizionamento degli altoparlanti, ruotati di 90 gradi, lascia più spazio al suono per svilupparsi.

Nella confezione di vendita è incluso un telecomando con tasti dedicati per Netflix e Amazon Prime Video, con un pulsante dedicato all’attivazione di Google Assistant.

Design di OnePlus TV U Series 55″

Il design di OnePlus TV U Series 55″è molto curato, con forme molto sottili nella parte superiore. La parte bassa, dedicata all’elettronica e alla connettività, è racchiusa da un pannello ricoperto in fibra di carbonio. I connettori sono nascosti da una cover rimovibile che permette di mantenere pulito e ordinato l’aspetto della TV.

Molto curato, seguendo le linee del Burdenless design, anche il lato frontale, con cornici molto sottili e lo schermo che occupa il 95% della superficie frontale, per catturare immediatamente l’attenzione dell’utente.

Software di OnePlus TV U Series 55″

Il software utilizzato da OnePlus TV U Series 55″è ovviamente OxygenOS, l’interfaccia personalizzata che gira su Android TV 9.0. Sono davvero parecchi i servizi inclusi, a partire da Google Assistant e Amazon Alexa, per controllare la casa anche mentre guardate la TV.

Tra le funzioni esclusive di U Series, che non troviamo nei modelli della Y Series, abbiamo la Kids Mode, che permette di controllare cosa possono guardare i più piccoli, e Data Saver, che permette di decidere la quantità di banda da utilizzare e la qualità dei contenuti in streaming.

Non mancano Oxygen Connect, per utilizzare lo smartphone come controller per la TV (è possibile collegare fino a 5 dispositivi Android o iOS), cattura di screenshot, controllo con trackpad, controllo intelligente del volume che riduce quello della TV mentre arriva una telefonata e molto altro.

Caratteristiche tecniche di OnePlus TV Y Series 32 e 43″

Solo lo schermo differenzia i due modelli della Y Series, che per il resto condividono la stessa scheda tecnica. Per il modello da 32 pollici abbiamo un pannello HD (1366 x 768 pixel) mentre la versione da 43 pollici può contare su un pannello FullHD (1920 x 1080 pixel).

Entrambe possono contare sulle ottimizzazioni del Gamma Engine, che permette di avere colori più realistici e un contrasto dinamico efficace, riduzione del rumore e anti aliasing. Manca però la funzione MEMC, che resta appannaggio della più costosa U Series.

Di qualità l’audio, con supporto Dolby Audio e speaker da 20 W, per un’esperienza sonora di buona qualità. Ridotta anche la quantità di memoria: Entrambi i modelli dispongono di 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, molto ricca la connettività.

Troviamo infatti WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, Ethernet, 2 HDMI, ingresso RF, AV, uscita audio digitale e due porte USB.

Design di OnePlus TV Y Series 32″ e 43″

Il design è indubbiamente curato ma meno estremizzato rispetto alla U-Series. Le cornici sono più spesse così come tutto il resto del corpo, che sembra più cheap rispetto al modello più costoso. Resta comunque un look molto gradevole con gli speaker posizionati in modo da diffondere l’audio in maniera uniforme.

Il rapporto screen-to-body raggiunge il 91,4% sul modello da 32 pollici e l’88,5% nel modello da 43 pollici. Le connessioni sulla parte posteriore sono a vista, senza alcun pannello che le copra.

Software di OnePlus TV Y Series 32″ e 43″

Anche le due TV della Y Series utilizzano OxygenOS con Android TV 9.0, arricchita con numerose funzioni. Oltre al Play Store, che permette di installare le più diffuse app di streaming, abbiamo Google Assistant, Oxygen Play, che fornisce suggerimenti sui contenuti più interessanti, in collaborazione con numerosi partner da tutto il mondo.

Il calendario integrato permette di non perdere nemmeno un episodio della propria serie TV preferita, o i film più attesi. Con Oxygen Connect è inoltre possibile collegare fino a 5 smartphone per controllare la riproduzione, inserire i testi in maniera semplificata, e ridurre il volume della TV all’arrivo di una telefonata.

Prezzi e disponibilità

OnePlus TV U Series 55″sarà acquistabile in India a partire dal 5 luglio al prezzo di 49,999 rupie, circa 630 euro. OnePlus TV Y Series 43″ costa invece 22.999 rupie (circa 290 euro) mentre OnePlus Y Series 32″costa 12.999 rupie (circa 165 euro) e saranno in vendita dal 5 luglio.