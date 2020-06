Anche oggi, 26 giugno 2020, si rinnova la selezione di Offerte del giorno sullo store online di Unieuro – una delle più note catene italiane di elettronica di consumo.

A dire la verità, la raccolta di oggi è piuttosto risicata, ma il motivo è presto detto: la parte più corposa delle offerte di Unieuro confluisce nel Bastard Black Friday di cui vi abbiamo parlato poco fa.

A ogni modo, tornando alle offerte del giorno di oggi, Unieuro garantisce come al solito la spedizione gratuita su tutti gli ordini di importo superiore a 49 euro.

Offerte del giorno di Unieuro (26 giugno 2020)

Di solito provvediamo già a suddividere le offerte in base alla categoria di appartenenza dei prodotti per rendervi la consultazione più comoda, questa volta però non si rende necessario, visto che i prodotti di nostra pertinenza rientrano tutti in una sola categoria: smartphone. Eccole:

Queste e tutte le altre offerte del giorno di Unieuro – comprensive di grandi e piccoli elettrodomestici, prodotti per la cura della persona e di bottiglie termiche in acciaio inox – sono disponibili al seguente link:

Offerte del giorno di Unieuro (26 giugno)

