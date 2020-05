Mentre aspettiamo novità per quanto riguarda PlayStation 5 (di Xbox Series X sappiamo qualcosa in più), possiamo approfittarne per dare un’occhiata alle tante offerte su console e videogiochi di eBay, proposte nell’ambito della promozione Imperdibili.

Le offerte console e videogiochi di eBay

Siete alla ricerca di qualche occasione di fine generazione per portarvi a casa una console o per acquistare il videogioco che state adocchiando da tempo? Le offerte eBay degli Imperdibili corrono in vostro aiuto e propongono tanti ribassi su titoli recenti, prenotazioni (qualcuno ha detto The Last of Us Parte II?) e videogiochi tra i più popolari, senza dimenticare qualche sconto sulle console di questa gen e sugli accessori. Andiamo a scoprire le migliori offerte.

Offerte console e accessori gaming eBay

Offerte videogiochi eBay

Se volete scoprire tutti gli altri sconti degli Imperdibili eBay, dedicati ai videogiochi o agli altri prodotti (di elettronica e non), potete seguire il link qui sotto.