Manca davvero poco all’estate e con essa torneranno immancabilmente le zanzare, pronte a rovinare le serate all’aperto, tanto anelate dopo le settimane trascorse in casa a causa dell’emergenza sanitaria.

Oggi vi proponiamo quattro soluzioni per tenere distanti questi ospiti indesiderati, sia che vogliate semplicemente tenere aperte le finestre alla sera, sia che vi troviate all’aperto con la famiglia o con gli amici per una serata in compagnia.

Lampada antizanzare non tossica

Il primo modello che vi proponiamo dispone di una luce interna che attira le zanzare nella parte superiore del condotto dell’aria. In questo modo gli insetti vengono catturati nell’apposito contenitore, grazie alla ventola che li spinge in basso. Niente prodotti tossici, niente che possa provocare fastidi durante il sonno, quindi potrete tenerla anche nella cameretta dei bambini. L’alimentazione avviene tramite USB.

La trovate su eBay a 10,99 euro con due colorazioni tra le quali scegliere.

Lampada antizanzare UV

Anche la seconda variante punta sulla luce ultravioletta per attirare le zanzare, che vengono poi catturate dal flusso d’aria e spinte verso la trappola sottostante. Il design delle pale crea un forte vortice che non lascerà scampo alle zanzare e ad altri insetti che si avvicineranno.

L’alimentazione avviene tramite porta USB e potete acquistarla su eBay a 10,99 euro.

Trappola antizanzare a luce LED

È disponibile in quattro varianti di forma e colore questa lampada, dal design particolare. C’è la versione compatta, facile anche da portare sempre con sé, o quella più grande. In entrambi i casi sono in grado di coprire ambienti fino a 60 metri quadri, sufficienti anche per gli ambienti più spaziosi. L’alimentazione avviene tramite USB, anche con l’ausilio di un power bank.

Potete acquistarla su eBay a prezzi che vanno da 8,88 a 10,99 euro.

Trappola antizanzare da interno

Chiudiamo con un modello con lampada fotocatalitica, privo di ventole visibili, in grado di creare un forte flusso di aspirazione, senza però risultare fastidiosamente rumoroso. Ancora una volta l’alimentazione avviene tramite USB, anche tramite la porta di un computer, per la massima versatilità.

Potete acquistare la lampada/trappola su eBay a 12,98 euro.

Informazione Pubblicitaria