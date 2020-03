Non ha certo avuto la popolarità di 3310, questo è fuor di dubbio. Ma anche Nokia 5310 XpressMusic, nel 2007, ha attirato a sé una folta schiera di consensi, entrando di diritto tra i prodotti più iconici dell’azienda finlandese. Nel corso dell’evento che si è tenuto in streaming questo pomeriggio, la controllata di HMD Global ha ufficializzato il remake di Nokia 5310.

Estetica e punti focali di Nokia 5310

Nokia 5310 perde l’etichetta XpressMusic (erano altri tempi quelli) ma non il fascino estetico, grazie a delle linee che adesso puntano su di un minimalismo quasi assoluto anche per effetto dello spostamento sul profilo laterale dei controlli per la riproduzione che un tempo circondavano il display. Agli estremi della superficie frontale di Nokia 5310 hanno trovato posto invece due altoparlanti che, assicura Nokia, sono perfetti per rendere al meglio durante le chiamate, in capsula oppure in vivavoce.

Pronti ad abbandonare gli streaming per tornare agli MP3?

Rimangono inalterati i passaggi chiave del predecessore: ci sono l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm (che nel 2007 era diffuso quasi quanto adesso), la radio FM ed il supporto alle microSD fino a 32 GB. Memorie esterne che potrebbero tornare utili, dal momento che, prevedibilmente, Nokia 5310 è un telefono più che uno smartphone. Ciò significa niente streaming musicale (avete ancora degli MP3?), niente Android (e a differenza di Nokia 8810 4G non c’è neppure KaiOS), nessuna sciccheria hardware: a muovere tutto c’è un chip MediaTek MT6260A abbastanza modesto, 8 MB di RAM, 16 MB di memoria interna ed una batteria rimovibile da 1.200 mAh.

Letti coi canoni odierni 1.200 mAh sembrano pochissimi, quasi oltraggiosi; ma Nokia 5310 non è uno smartphone, per cui i consumi sono “vecchio stile”: secondo Nokia la versione a singola SIM può arrivare a 30 giorni in stand-by. Sono vintage allo stesso modo i dati riguardanti il display: si tratta di un’unità da 2,4 pollici con risoluzione QVGA, ossia 240 x 320 pixel. Non essendo touch e potendo contare su una tastiera fisica, a cosa sarebbe servito andare oltre?

Le altre specifiche ed il prezzo di Nokia 5310

La fotocamera (una, ma con flash LED) è da 0,3 megapixel o VGA se preferite, quindi realizza degli scatti da 640 x 480 pixel, mentre sul fronte della connettività segnaliamo la presenza dell’ingresso Micro USB, del Bluetooth 3.9, in aggiunta al jack audio ed alla radio FM di cui avevamo già detto. Sono previste varianti a singola SIM o Dual SIM in formato Mini, ma non sappiamo ancora se in Italia arriveranno entrambe.

Il prezzo, comunque, dovrebbe essere molto allettante ed inferiore a 50 euro. Due le colorazioni, White/Red o Black/Red, mentre gli ingombri sono inevitabilmente contenuti: 123.7 x 52.4 x 13.1 mm e 88,2 grammi di peso. Dovrebbe arrivare entro fine mese. Ne comprereste uno, utilizzandolo magari nel weekend per staccare con la tecnologia?