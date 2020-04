Se siete alla ricerca di una soluzione eco-sostenibile per muovervi in città ad emissioni zero, allora l’arrivo in Italia degli scooter elettrici NQi GTS e UQi GT potrebbe fare al caso vostro. Sviluppati dall’azienda Niu Technologies e presentati per la prima volta alla fiera EICMA 2019, questi prodotti rappresentano la soluzione perfetta per i pendolari urbani che necessitano di un mezzo leggero e comodo da utilizzare.

NQi GTS e UQi GT disponibili in Italia

Il modello NQi GTS offre due ruote da 14″ ed è alimentato dal sistema “intelligente” Bniu Energy e dalle batterie ricaricabili Nniu Energy da 60 V – 26/35 Ah. Questo offre allo scooter elettrico un’autonomia di circa una settimana o di 135 chilometri. Il motore è da 3100 W e consente di raggiungere una velocità massima su strada di 70 km/h.

Il modello UQi GT presenta invece un design che può essere concepito come una evoluzione della serie UQi. Di questo sono disponibili due varianti: UQi Pro e UQi GT Sport. Lo scooter è alimentato da batterie da 48 V 42/31 Ah e da un motore da 1500 W in grado di offrire un’autonomia di circa una settimana (75 chilometri) ad una velocità massima di 45 km/h.

Indipendentemente dal modello scelto, tutti gli scooter Niu possono contare su un sistema cloud ed una applicazione tramite cui controllare in tempo reali i consumi, lo stato della batteria, il rilevamento antifurto e la localizzazione geografica tramite GPS.

Prezzi e disponibilità

Il modello NQI GTS Sport è disponibile al pre-ordine al prezzo di 3099 euro con uno sconto di 500 euro se si versa un acconto di 100 euro entro il 15 maggio. UQi GT parte invece da 2599 euro chiavi in mano franco concessionario.