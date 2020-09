Da alcune ore a questa parte la pagina del sito giapponese di Nintendo 3DS indica la piccola console come fuori produzione. Il messaggio fa riferimento a tutti i prodotti afferenti alla sopracitata gamma, compreso il Nintendo 3DS LL, Nintendo 2DS LL e Nintendo 2DS. La voce è confermata anche nello store online italiano di Nintendo dove è ben visibile la dicitura “le console della famiglia Nintendo 3DS non sono più in produzione“.

Addio a Nintendo 3DS dopo 10 anni

I titoli di coda arrivano a distanza di 10 anni dalla presentazione della famiglia 3DS nel 2010, il cui lancio era stato mal gestito anche per via di alcuni problemi lato software. Il colosso era riuscito a contenere le poche vendite anche a seguito di una importante stagione di sconti a pochi mesi dal rilascio, arrivando solo in seguito ad offrire un’esperienza utente soddisfacente.

In totale Nintendo 3DS ha raggiunto i 75 milioni di vendite in tutto il mondo, un numero che impallidisce rispetto a quelli di Nintendo DS o addirittura di Nintendo Switch. È proprio quest’ultimo il prodotto su cui la casa giapponese si sta concentrando in questi ultimi anni, di cui proprio ultimamente si vocifera l’arrivo di una nuova versione a partire dai prossimi mesi.