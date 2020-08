Secondo Economic Daily News e Bloomberg, Nintendo ha in programma di rilasciare una versione aggiornata della sua popolare console di gioco il prossimo anno.

L’azienda fondata Fusajiro Yamauchi ha rilasciato due nuovi modelli della console Nintendo Switch lo scorso anno, ma senza apportare particolari miglioramenti delle prestazioni, mentre questa volta potrebbe trattarsi del primo aggiornamento hardware della console dalla sua uscita risalente a marzo 2017.

La nuova Nintendo Switch potrebbe arrivare all’inizio del 2021

La testata taiwanese Economic Daily News ha citato le fonti della catena di approvvigionamento, secondo cui il nuovo modello di Nintendo Switch arriverebbe all’inizio del 2021.

Bloomberg afferma che Nintendo ha cercato di incrementare la potenza di calcolo della console e di offrire una grafica in qualità 4K, mentre l’Economic Daily News menziona immagini migliorate.

L’hardware di Nintendo Switch è basato sul SoC Tegra X1 di Nvidia, annunciato per la prima volta più di cinque anni fa, quindi un prossimo potenziamento delle prestazioni della console appare plausibile.

Secondo Bloomberg, il nuovo modello di Nintendo Switch verrà rilasciato insieme a una nuova gamma di giochi, il che potrebbe spiegare la mancanza di alcuni titoli di particolare rilievo per quest’anno.

La società non ha infatti annunciato grandi titoli per le festività natalizie 2020, quando gran parte dell’attenzione del settore sarà incentrata sul lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, tuttavia Nintendo ha titoli importanti ancora in cantiere, come Metroid Prime 4 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, quindi potrebbe avere un senso lanciarli insieme a una nuova console.

Nonostante la pandemia e i pochi titoli rilasciati, Nintendo Switch ha continuato a vendere molto bene nel 2020, con Animal Crossing: New Horizons che ha generato milioni di acquisti di hardware. Nintendo aveva venduto più di 61 milioni di console Switch alla fine di luglio, posizionandola a poca distanza dall’originale Famicom/NES.