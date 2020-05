Dopo l’esagerato Ninebot KickScooter MAX G30, Segway con Ninebot KickScooter Air T15 ha inseguito l’obiettivo opposto. Da un monopattino elettrico senza compromessi in termini di potenza ed autonomia ma dal peso inevitabilmente sopra le media, ad un prodotto incentrato su leggerezza e portabilità estreme.

Si può riassumere così Ninebot KickScooter Air T15, il monopattino elettrico che è stato da poco lanciato sulla nota piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Il peso è quasi da record: appena 10 kg ottenuti grazie all’impiego di alluminio e magnesio, materiali nobili che coniugano un’elevata resistenza alle sollecitazioni, meccaniche e chimiche, ad un basso peso.

Come diversi altri prodotti della casa, Ninebot KickScooter Air T15 è certificato IPX4 per resistere agli spruzzi, è motorizzato da un’unità brushless da 250 watt, può raggiungere una velocità massima di 20 km/h, è dotato di un faro a LED, di frenata rigenerativa e quattro riding mode.

Ma l’estrema portabilità si riflette sull’autonomia, con Ninebot KickScooter Air T15 che non è e non poteva essere un riferimento: i 4.000 mAh del pacco batterie da 36 volt (144 Wh) consentono di percorrere al massimo 12 km, il che lo rende perfetto per essere trasportato su vetture anche piccole: 93,6 x 39,8 x 101,5 cm da aperto e 102,4 x 20,2 x 22,3 cm da piegato.

Ninebot KickScooter Air T15 può essere acquistato per 569 dollari, circa 522 euro, e le prime spedizioni partiranno a luglio.